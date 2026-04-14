Mega fuga de agua provoca daños en Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón | VIDEO

Se registró una intensa fuga de agua en Prolongación de Mercadela, en la colonia Torres de Potrero, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes compartidos por los vecinos, esta mega fuga de agua habría comenzado en las primeras horas de este martes, aproximadamente a las 03:00 horas, provocando una fuerte corriente de agua que arrastró dos vehículos estacionados varios metros.

El alcalde Javier López Casarín informó que, en coordinación con Protección Civil de la alcaldía, Bomberos, policía y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) se realizó un acordonamiento en la zona que facilitó el cierre de válvulas.

Además, debido a la gravedad de la situación, elementos del Ejército nacional activaron el Plan DN-III, para poder apoyar a las familias afectadas, pues hasta el momento se tiene registro de al menos 12 viviendas afectadas.

Como parte de la atención, el Plan DN-III-E fue activado con apoyo del Ejército Mexicano, realizando labores de auxilio, resguardo y apoyo a la población, así como acompañamiento a las familias afectadas. pic.twitter.com/QPFdbV2p9B — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) April 14, 2026

“La fuga se encuentra controlada en un 90%. SEGIAGUA realiza la valoración técnica para determinar las causas del incidente, en tanto todo el equipo de la alcaldía Álvaro Obregón mantiene acciones de apoyo y atención a las y los vecinos afectados”, informó el alcalde alrededor de las 11:00 horas.

En entrevista con medios de comunicación, López Casarín informó que apenas comienzan las labores de reconocimiento de daños en el aire, sin embargo, hasta el momento se tiene conocimiento de diversos daños materiales en viviendas, por lo que se mantiene la opción de acondicionar albergues para las familias afectadas.

En redes sociales se compartieron diversos videos en donde se pueden observar la intensa fuga de agua corriendo por la calle, tal cual un río, mientras vecinos se asomaban por ventanas.

De igual forma denunciaron que no es la primera vez que una inundación ocurre en la zona, pues es bastante común, sin embargo, afirman que sí es la primera vez que llega a una magnitud de esta índole.

¡Como cascada! 💧🌊 Una fuerte fuga sorprendió a vecinos de la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón. El agua brotó con tal intensidad que formó una especie de cascada en plena vía, provocando algunas afectaciones. 🚧#CDMX #ÁlvaroObregón #México #Noticias pic.twitter.com/lFj2Hk7U7n — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 14, 2026

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LMCT