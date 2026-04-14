Exigen el retorno de los franciscanitos a refugio

Una joven exige la entrega de los franciscanitos al albergue, ayer.

La directora del Refugio Franciscano, A.C., Gina Rivara Reyes, afirmó que “la paciencia se agotó”, por lo que en un bloqueo en Paseo de la Reforma exigió al Gobierno local entregar a los perros y gatos que sacó del albergue de Cuajimalpa el 7 de enero.

Cerca de las 09:30 horas, voluntarios e integrantes de la asociación civil obstruyeron el paso de las vías centrales de la avenida, en su cruce con Insurgentes. En ese punto, la animalista dijo a La Razón que las negociaciones con la administración capitalina continúan, pero los bloqueos seguirán hasta que los animales sean entregados.

El Dato: La Secretaría de Medio Ambiente anunció en días pasados que trasladaría a los perros localizados en el albergue del Ajusco a la Brigada de Vigilancia Animal.

“Ya nos vemos en la necesidad de hacer bloqueos, porque no hay regreso de franciscanitos. Hemos tenido varias reuniones con el Gobierno. Seguiremos en las pláticas, pero eso no quiere decir que pararemos con los bloqueos.

“Ya fue mucho atole con el dedo, mientras los franciscanitos siguen muriendo y sufriendo. El franciscano, acompañado de la sociedad civil sigue adelante con los bloqueos”, mencionó Rivara Reyes.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno local anunció en su red social de X que hoy sostendrán un diálogo el patronato del Refugio Franciscano, A.C., con integrantes de esa dependencia, con la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza; el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan García Ochoa.

34 perros han muerto en resguardo de las autoridades capitalinas

El pasado 7 de enero, autoridades capitalinas entraron al albergue de Cuajimalpa, que disputa legalmente la Fundación Haghenbeck al Refugio Franciscano, A.C., y aseguró a 936 perros y gatos, de los cuales, indicaron, 858 fueron hallados con vida.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, el retiro de los animales se llevó a cabo por las presuntas condiciones de malnutrición, abandono y negligencia en el lugar, e incluso destacó la presunta presencia de ratas en el predio.

“La barbarie que hizo el Gobierno sacando de manera ilegal a los franciscanitos, porque no tenían por qué sacarlos, no estaban asegurados, tenían que permanecer en el refugio”, dijo ayer Rivara Reyes sobre esa medida de las autoridades.

96 días han pasado desde el retiro de los perros y gatos del refugio

El 20 de febrero este diario informó sobre el recorrido que hizo en el albergue de Cuajimalpa junto con la directora del lugar, quien dijo que el patronato y autoridades llegaron a acuerdos para retornar a los animales, entre ellos, distintas rehabilitaciones del sitio que, por orden judicial, les fue devuelto.

A dos meses de eso, la directora explicó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) visitó el albergue dos veces, pero en cada audiencia cambian los requerimientos para devolver a los perros y gatos.

“Nos ha visitado (la PAOT) dos veces. Un día te pide una cosa y otro día te pide otra cosa, no hay impedimento para que no nos regresen a los franciscanitos.

“El sitio informa que, bajo ningún concepto pararemos los bloqueos hasta que regresen los franciscanitos. La paciencia se agotó, le pedimos al Gobierno capitalino que, por favor, deje de proteger a la Fundación Haghenbeck. ¡Regresen a los franciscanitos ya! ¡Sin franciscanitos no hay Mundial!”, aseguró la directora.

Rivara Reyes también sostuvo, sin presentar pruebas, que el número de ejemplares fallecidos podría ser mayor al reportado oficialmente por las autoridades.

Esto, porque el 23 de marzo, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, indicó en conferencia sobre el fallecimiento de 34 perros por distintas enfermedades, además de otros 34 que estaban en hospitales y de ellos, seis se encontraban delicados.

La Razón buscó a la PAOT y a la Secretaría de Medio Ambiente para obtener una postura sobre los señalamientos de la directora del Refugio Franciscano, A.C., pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.