Hallan 449 restos en Lago de Chalco

Dan a conocer convocatoria para selección de nuevo titular de la FGJCDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas local informaron que en la zona del Lago de Chalco, localizada entre Tláhuac y el municipio mexiquense de Chalco, han encontrado 317 elementos óseos que podrían corresponder, al menos, a tres personas, según análisis preliminares.

Las autoridades indicaron que, hasta el sábado, los 415 servidores públicos, 22 familias buscadoras y 78 personas solidarias han dado seguimiento a esta acción, con la que se ha explorado una superficie de 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 metros cuadrados en zona lacustre.

Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía trasladó los restos óseos localizados en este punto para su análisis, con el objetivo de determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas.

132 elementos fueron hallados ayer en la zona de búsqueda, indicaron colectivos

Ayer, el Colectivo Una Luz en el Camino informó que en la jornada de ayer hallaron 132 restos óseos más, lo que suma, de manera preliminar, 449.

El pasado 10 de abril, dicha organización, así como los colectivos Hasta Encontrarles CDMX y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional manifestaron su indignación y preocupación por el hallazgo de restos humanos.