Opera Metro con sólo 75 trenes por paro

Debido a un paro provocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), el Metro operó con sólo tres de cada 10 trenes, pues de las 250 unidades que hay en la flota únicamente 75 dieron servicio en todas sus líneas.

De acuerdo con la asociación de empleados, la Línea 4 que va de Santa Anita a Martín Carrera resultó ser la más afectada en proporción, ya que pasó de contar con siete trenes a sólo cinco; mientras que la Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán, fue la que más perdió al pasar de 28 a 10 trenes circulando.

El Tip: La saturación de pasajeros afectó al Metro hasta la noche, como ocurrió en las terminales Pantitlán, de las líneas 1, 9 y A.

Usuarias de la ruta rosa consideraron que es perjudicial que los miembros del SNTSTC hagan estas protestas. “Yo sé que les afecta, pero a mí también”, dijo una pasajera a La Razón.

“Es que estamos aquí aplastadas y peleando por subir al Metro para ir a trabajar y ya son las 8:45 de la mañana y tengo que estar en el trabajo a las 8, todo por su paro, amiga. Yo sé que les afecta, pero a mí también”, comentó Laura, quien viajó desde Pantitlán hasta Sevilla.

En el desglose de las demás líneas: la 2 redujo su flota de 28 a 21 unidades, con siete menos, y la 3 operó con 20 de 35 trenes, por lo que 15 no circularon.

40 minutos esperaron algunos usuarios para subir a un convoy

En la Línea 5 el servicio se redujo de 11 a nueve unidades, también con dos menos; mientras que la Línea 6 operó con siete de 11 trenes, es decir, cuatro fuera de circulación.

La Línea 7 pasó de 16 a 14 convoyes, con dos menos; la Línea 8 de 23 a 16, con siete fuera de servicio; y la Línea 9, de 22 a 21, por lo que fue la que tuvo pocas afectaciones.

En tanto, la Línea B redujo su circulación de 25 a 16 trenes, con nueve fuera de operación; la A, de 17 a 11, con seis menos; y la 12 pasó de 27 a 25 unidades en servicio, con dos fuera de circulación.

Otras mujeres hablaron sobre los descuentos a las que las someterán sus jefes al llegar al trabajo tan tarde a causa de la falta de trenes provocada por el paro de los sindicalistas.

“Ya voy a llegar tardísimo y mañana vas a ver el descontón que le dan a mi pago y ya me imagino a mi jefe diciendo ‘pues lo hubieras previsto’, ay no ya me empezó a doler la panza”, se quejó Abigail, quien trabaja en una tienda departamental.

La protesta ocurrió, porque el SNTSTC solicita que los subsidios destinados a diversos grupos sociales que utilizan el Metro (discapacitados, estudiantes o adultos mayores) sean cubiertos íntegramente con presupuesto directo del Gobierno de la Ciudad de México.

Frente a esta situación, el director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo una reunión con el líder del sindicato, Fernando Espino, con quien, por la tarde, emitió un mensaje para informar que este martes operará con normalidad el servicio luego de alcanzar una serie de acuerdos.

Entre las medidas acordadas están el mantenimiento del sistema y redoblar esfuerzos de manera conjunta para un mejor servicio.

“La intención es trabajar en equipo, jalar juntos y resolver las problemáticas del Metro de manera conjunta”, dijo Rubalcava Suárez.