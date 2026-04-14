Refugio Franciscano recuperará perros y gatos en máximo dos semanas; regreso será paulatino

Los representantes del albergue se dijeron contentos de que los animales están en buenas condiciones

En un plazo no mayor a dos semanas, el Refugio Franciscano y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron el regreso de los más de 800 animales resguardados el pasado 7 de enero, proceso que se realizará de forma paulatina.

Dicho acuerdo deriva de una reunión entre la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y es parte de mesas de trabajo iniciadas en enero.

Como parte de los compromisos, el refugio también continuará con la entrega de documentación para acreditar que sus instalaciones cumplen con las condiciones necesarias para el retorno; esto incluye dos dictámenes que serán presentados ante las autoridades competentes en los próximos días.

Además, se instaló una mesa de trabajo para la elaboración de un protocolo de adopción conjunto. Una vez definido, se pondrá en marcha una campaña de adopción responsable desde las instalaciones del Refugio Franciscano, bajo los lineamientos que ambas partes darán a conocer pero de las que aún no hay fecha.

Tras el regreso de los animales, se activará dicho proceso de adopción, el cual estará sujeto a criterios estrictos: sólo podrán ser adoptados aquellos ejemplares aptos, mientras que los hogares solicitantes serán evaluados conforme al protocolo establecido.

Meses atrás la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, había solicitado a la secretaria de SDEMA, Julia Álvarez Icaza Ramirez que se avanzara con la creación de una plataforma web de adopción para los franciscanitos y otros animales, pero aún no se concreta.

En paralelo, el Gobierno capitalino mantendrá su papel como mediador entre la Fundación Antonio Hagenbeck y el Refugio Franciscano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto entre ambas partes derivada de litigios por el terreno del albergue en Cuajimalpa.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido un posicionamiento público en respuesta al comunicado del refugio animal.

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MSL