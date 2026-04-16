¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro CDMX? Por esto la desalojaron

La tarde de este jueves 16 de abril, los usuarios de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México vivieron una jornada de retrasos significativos. El incidente, que afectó principalmente el tramo elevado cerca de la estación Ciudad Deportiva, obligó a la interrupción del servicio y al desalojo de varios convoyes, generando aglomeraciones y largas filas en los pasillos y andenes.

De acuerdo con las tarjetas informativas emitidas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC), se detectó a una persona ajena al sistema en la zona de vías. Por seguridad, el personal del Metro procedió al corte inmediato de la corriente eléctrica para realizar las maniobras de rescate, lo que dejó varios trenes detenidos entre estaciones.

El servicio ya se encuentra reestablecido ı Foto: Cuartoscuro

Es importante mencionar que contrario a los rumores, no se registraron detonaciones ni disparos de ningún tipo dentro de las instalaciones.

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El operativo se limitó a la búsqueda y resguardo de las áreas restringidas por parte de la policía capitalina.

Tras concluir las revisiones y asegurar que no había riesgos en las vías, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina.

#AvisoMetro: Esta tarde, tras un reporte de la @SSC_CDMX sobre una persona presuntamente relacionada con un hecho ocurrido al exterior de la Línea 9. Se informa que no se registraron detonaciones dentro del Sistema. Se realizaron maniobras de revisión bajo protocolo de seguridad,… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

Se recomienda a los usuarios tomar previsiones adicionales, ya que la gran afluencia de personas acumulada durante el corte podría generar una marcha lenta durante el resto de la jornada.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona para garantizar que la operación de la red continúe sin contratiempos. Al momento el servicio ya se reestableció con normalidad.