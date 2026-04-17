SSC propone mesas de trabajo a organizaciones que plantean manifestaciones en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Gobierno informan que, ante las manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil de ex trabajadores de la SSC, se han realizado diversas reuniones en las cuales se han propuesto mesas de trabajo para atender las distintas demandas de esos grupos.

Por lo que, se informó en un comunicado distribuido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana seguirá trabajando por el bienestar de las y los servidores públicos de la SSC, así como del personal jubilado.

Desde la administración del Gobierno de la Ciudad de México se ha priorizado mejorar las condiciones salariales de la Policía capitalina. Tal es así que desde el 2019, y como nunca antes, se emprendió una política de aumentos salariales anuales del 9% que incluyeron también el año 2025, tal y como lo comprometió la Jefa de Gobierno haciendo público e informando el cumplimiento de dicho compromiso a la comunidad policial en un evento realizado en la Universidad de la Policía en mayo de ese año.

Cabe mencionar que para el año 2026, el Gobierno de la Ciudad otorgó un aumento del 4.5%, uno de los incrementos más altos en el servicio público de la Ciudad de México.

Es así como del 2019 al 2026, se ha logrado un aumento superior al 95% en las percepciones de las y los policías, convirtiendo a la Ciudad de México en una de las entidades con el mayor incremento al salario policial en los últimos años, consiguiendo que en 2024 éste finalmente se posicionara 6% por encima del salario digno policial estimado por la Comisión de Salarios Mínimos para la Ciudad de México para ese mismo año.

Como lo ha referido la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha habido una política permanente de reconocimientos a la labor policial y, con el fin de mejorar las condiciones de atención, la Ciudad ha realizado importantes inversiones en proyectos como la construcción del Hospital de la Policía, la entrega de nuevas unidades policiales, el equipamiento para las funciones de seguridad y la implementación progresiva del sistema de cuidados para hijas e hijos de los policías, este último anunciado en marzo de 2026.

El Gobierno de la Ciudad, se precisó, continuará trabajando, siempre abierto al diálogo, de forma decidida y comprometida, por el bienestar de las y los policías, siempre buscando las mejores condiciones laborales y salariales.

#TarjetaInformativa | La #SSC y la Subsecretaría de Gobierno informan que, ante las manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil de ex trabajadores de la #SSC, se han realizado diversas reuniones en las cuales se han propuesto mesas de trabajo para atender las distintas… pic.twitter.com/YkzdyaB6p2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 17, 2026

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FGR