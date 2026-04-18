Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de Edith Guadalupe

Un juez dictó prisión preventiva en contra Juan Jesús “N”, señalado por su probable responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue localizada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía capitalina, el imputado —quien se desempeñaba como vigilante del inmueble donde la víctima fue vista por última vez— habría estado presente en el lugar al momento de los hechos. Entre los indicios presentados se encuentran dictámenes periciales, así como rastros hemáticos localizados en la caseta de vigilancia.

Las investigaciones apuntan a que la agresión ocurrió al interior del edificio ubicado en avenida Revolución, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la joven. Peritajes preliminares también refieren que la víctima presentaba lesiones compatibles con una agresión física severa.

Durante la misma audiencia, la defensa del imputado rechazó los señalamientos y aseguró que existen inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación. El abogado argumentó posibles irregularidades en la detención, así como la existencia de otras líneas de investigación que, dijo, no han sido plenamente exploradas por las autoridades.

Afirma la defensa legal del presunto feminicida de Edith que hay otra persona implicada en el crimen



Mientras que su familia asegura que fue amenazado para que aceptara su culpabilidad pic.twitter.com/L0ZDXm4bBz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 18, 2026

En ese contexto, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, recurso que permite ampliar el plazo legal para que el juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al imputado.

Por ello, la continuación de la audiencia fue diferida y programada para el próximo 22 de abril, fecha en la que se definirá la situación jurídica de Juan Jesús “N”.

Mientras tanto, el acusado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

🚨 "Siento impotencia, mi hijo es inocente, está golpeado, tiene miedo, al igual que nosotros": Claudia, madre de Juan Jesús N, vigilante detenido por el caso de Edith Guadalupe, asegura que las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de su hijo, no son verdaderas. Juan Pablo… pic.twitter.com/njXTxd5AkP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 19, 2026

El caso ha generado atención pública debido a las circunstancias en que ocurrió la desaparición de la joven, quien habría acudido al lugar bajo la promesa de una oferta laboral, un contexto que autoridades también mantienen bajo investigación.

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MSL