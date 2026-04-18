Marchas y bloqueos en CDMX HOY 18 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y manifestaciones en CDMX para HOY, 18 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX del colectivo "Hasta Encontrarles". ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 18 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 18 de abril no se prevén marchas, pero sí 15 concentraciones.

Concentraciones

Marihuana Oriente: En Panteón Civil San Lorenzo Tezonco, Av. Tláhuac y Av. Zacatlán, Col. San Lorenzo Tezonco, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00 .

Partido Nacional de la Tortilla: En Kiosko San Andrés Ahuayucan, Av. San Pablo No. 8c, San Andrés Ahuayucan, Alc. Xochimilco, desde las 09:00 .

Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”: En Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 .

Organización Juvenil “Somos Impacto”: En Centro Nacional de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra”, Río Magdalena No. 108, Col. Tizapán, Alc. Álvaro Obregón, desde las 10:00 .

Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la CNTE: En Sede de la Sección IX de la CDMX, Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 .

Colectivo de Personas Desalojadas de Cuba No. 11: En República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:30 .

Liberación Animal MX: En Puerta de los Leones de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma No. 132, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00 .

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac: En Sede del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Av. Universidad No. 779, Col. Del Valle Sur, Alc. Benito Juárez, desde las 11:00 .

Revolución Generación Z México: En Plaza de las Tres Culturas, Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc ( 12:00 ) y en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco ( 13:00 ).

Colectiva “Tendida Negra”: En Biblioteca Vasconcelos (estacionamiento), Eje 1 Norte Mosqueta y Juan Aldama, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX: En Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 12:00 .

LLECA “Escuchando la Calle”: En Mariano Caro, Lote 15, Col. Hank González, Alc. Iztapalapa, desde las 14:00 .

Liga Cultural Antifascista: En Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

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