Captan asalto en túnel de Santa Fe; SSC ya indaga los hechos | VIDEO

Los hechos se registraron la noche del viernes.

Un video difundido en redes sociales muestra un asalto ocurrido la noche del martes, alrededor de las 21:00 horas, en el túnel que conecta Santa Fe con Vista Hermosa, en la Ciudad de México.

En las imágenes se observa cómo sujetos interceptan al conductor de un vehículo dentro del túnel, lo que generó preocupación entre usuarios por la seguridad en la zona.

Los hechos se hicieron virales durante la madrugada de este miércoles.

En tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías de la dependencia tomaron conocimiento de los hechos.

Precisó además que las primeras investigaciones indican que un automovilista sufrió las agresiones en el bajo puente ubicado en la calle de Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la alcaldía Cuajimalpa.

“Al llegar al lugar, el ciudadano que manejaba una camioneta color blanco, refirió que dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron en el bajo puente y lo despojaron de un reloj de alta gama”, escribió la SSC en sus cuentas de redes sociales.

De este hecho, precisó la SSC, se dio notificación al Ministerio Público, en tanto, en coordinación con el C2 Poniente se realiza el análisis de las videocámaras de vigilancia en la zona para ubicar a los responsables.

Sucedió alrededor de las 9 de la noche en el túnel que comunica Santa Fe en sentido hacia Vista Hermosa. Al parecer se trataba de un secuestro. La persona que lo grabó está en shock y no termina de entender qué fue lo que sucedió. No importó ni el tráfico ni los testigos.… pic.twitter.com/o9ccnQsX6E — Sofía Villalobos (@SofiaVillalobos) April 22, 2026

FGR