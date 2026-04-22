Metro CDMX HOY 22 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 22 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se registra afluencia alta en la Línea 3, 6, 7 y B; lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



Te recomendamos anticipar… pic.twitter.com/nkxUoYtWSf — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 22, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del muerto a El Rosario reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales alta afluencia en dirección Barranca del muerto:

“En la línea 7 pasan más trenes en dirección El rosario y está vacío y en dirección barranca del muerto que está lleno, nada”

“Ya tres trenes hacia dirección el rosario y apenas uno para barranca, el andén lleno”

“El tema es que no hay trenes, estamos varados desde hace 15 min en San Joaquín”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“No hay alta afluencia en línea B”

“Línea B dirección Buenavista, tren detenido haciendo base sin motivo en estación Lagunilla”

“Línea B detenida llevo más de 7 min para salir de Plaza Aragón”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 8 retraso de servicio en dirección Garibaldi

Línea 12 presenta un retraso de servicio debido a alta afluencia

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/r6Rj0VOxSe — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT