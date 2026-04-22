Metro CDMX HOY 22 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 22 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde Barranca del muerto a El Rosario reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales alta afluencia en dirección Barranca del muerto:
- “En la línea 7 pasan más trenes en dirección El rosario y está vacío y en dirección barranca del muerto que está lleno, nada”
- “Ya tres trenes hacia dirección el rosario y apenas uno para barranca, el andén lleno”
- “El tema es que no hay trenes, estamos varados desde hace 15 min en San Joaquín”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “No hay alta afluencia en línea B”
- “Línea B dirección Buenavista, tren detenido haciendo base sin motivo en estación Lagunilla”
- “Línea B detenida llevo más de 7 min para salir de Plaza Aragón”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 8 retraso de servicio en dirección Garibaldi
- Línea 12 presenta un retraso de servicio debido a alta afluencia
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT