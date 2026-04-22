SSC cumplimenta orden de arresto de líder de célula delictiva ‘Olmos Fragoso’

En un centro penitenciario localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de aprehensión contra José Israel “M”, identificado como líder de la célula delictiva “Olmos Fragoso”, por el delito de robo agravado.

La aprehensión se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo a una vivienda localizada en la colonia Ampliación Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez, ocurrido el pasado 18 de enero de donde sustrajeron computadoras, piezas de joyería y dinero en efectivo.

Por lo anterior, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron trabajos de investigación con los que obtuvieron datos de prueba sólidos y suficientes para corroborar su participación en el evento, los cuales fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien liberó el mandamiento judicial.

Fue así que acudieron al Centro Penitenciario localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde al probable implicado de 48 años de edad, le notificaron la orden de aprehensión en su contra, le hicieron saber sus derechos constitucionales y quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

Cabe señalar que, derivado de los trabajos de inteligencia, se supo que el detenido, al parecer, el líder de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación, relacionado con al menos 38 eventos entre 2023 a la fecha en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Asimismo, luego de un cruce de información, se tuvo conocimiento que cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; en el año 2010 por el delito de Tentativa de robo agravado y en el presente año por Robo Calificado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de realizar acciones de investigación que permitan identificar y detener a quienes cometen delitos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México.

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FGR