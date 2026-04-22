¿Qué provocó el Incendio en La Merced?

Durante la noche de este martes se registró un incendio en los puestos seminifijos ubicados al exterior del Mercado de Sonora, lo que provocó daños en un centenar de comercios del barrio de La Merced.

El incendio registrado en La Merced comenzó en el callejón de la calle Cabañas, ubicado en la avenida Fray Servando Teresa de Mier de la Colonia Centro, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Posteriormente las llamas comezaron a extenderse debido que la mercancía que se encontraba en los puestos era altamente flamable, lo que provocó que edificios aledaños también se vieran afectados.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC brindan seguridad perimetral y proporcionaron una pipa de agua en la calle #Cabañas, esquina con Juan Cuamatzin, en la colonia #ZonaCentro, de la alcaldía @A_VCarranza, donde se registra un incendio, el cual está siendo sofocado por los… pic.twitter.com/LhBwK8X3YJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 22, 2026

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), del Heróico Cuerpo de Bomberos, y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova informó que lograron sofocar el fuego por completo alrededor de las 04:44 horas.

Las labores de remoción de escombros y enfriamento de la zona comenzó una vez que loraron extinguir el incendio, por lo que durante las primeras horas de este miércoles las circulación en las vialidades cercanas continuaba cerrada.

Recuerda que nos mantenemos trabajando para sofocar el incendio registrado en las cercanías del Mercado Sonora, evita la zona y permite el paso de vehículos de emergencias.



Al momento se cuenta con un 90% de avance en los trabajos de extinción.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NiDgF1owTV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

¿Por qué inició el incendio fuera del Mercado Sonora?

Este incendio dejó un saldo de al menos 100 puestos seminifijos afectados, el desalojo de aproximadamente 200 personas y daños en cuatro inmuebles aledaños, y no se reportaron personas lesionadas hasta el momento.

De acuerdo con el testimonio de un habitante de la zona, durante los primeros momentos del incendio comenzaron a escucharse explosiones, por lo que las personas que viven cerca del lugar desalojaron sus hogares.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han emitido información oficial sobre el posible origen del indencio, por lo que este es desconocido.

Así luce la calle de Cabañas, donde estuvimos laborando ayer desde las 22:00 hasta las 04:30 horas de hoy. Informo que el fuego ha sido extinguido en su totalidad, realizamos labores de remoción y enfriamiento para descartar cualquier riesgo para la población. Nuestro personal… pic.twitter.com/FAi8d5Xznx — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 22, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para que las personas que detecten humo de incendios puedan evitar afectaciones.

Se recomienda cerrar puertas y ventanas, así como sellar con trapos húmedos las rendijas y permanecer en ambientes cerrados.

Se debe evitar realizar actividades al aire libre.

En caso de haberse expuesto al humo se debe acudir a una revisión médica, principalmente si se tiene algún problema de salud relacionado con vías respiratorias.

Se debe utilizar cubre bocas de forma permanente en los lugares que presentan mayor concentración de humo, o tratar de respirar a través de una prensa mojada.

Evitar el uso de lenes de contacto.

Mantenerse atento a la información emitida por fuentes oficiales y evitar rumores.

Recomendaciones en caso de detectar humo de incendios ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

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