Caso Edith Guadalupe: Defensa de acusado asegura que no tiene conocimientos para borrar evidencia

El equipo legal del presunto feminicida de Edith Guadalupe, Juan Jesús “N”, aseguró que él no podría haber cometido el crimen porque, al haber cursado únicamente hasta la secundaria, no cuenta con los conocimientos técnicos para manipular el disco duro de las cámaras y borrar o detener la grabación del circuito cerrado, como sostuvo la Fiscalía capitalina.

“Estudió hasta la secundaria entonces no tiene conocimiento para hacerlo, traemos información que contradice lo que dice (Bertha Alcalde Luján) Alcalde que supuestamente él borró fragmentos”, apuntó antes de entrar a la audiencia a las 10 horas.

Su abogado, Julián González Velázquez, detalló que, según información de la carpeta de investigación, el disco duro presentaba fallas previas y que el daño habría sido súbito, posiblemente por la antigüedad del equipo, y no por manipulación humana.

“De acuerdo con libros científicos y con el lenguaje técnico de los sistemas informáticos, existen terminologías que vamos a presentar ante el juez para demostrar que no hubo un borramiento”.

🚨 Caso Edith Guadalupe



La defensa de Juan Jesús “N” dice que el vigilante no pudo borrar videos de las cámaras y que el sistema ya fallaba desde antes



Aseguran que presentarán pruebas para contradecir a la Fiscalía, que afirma que sí hubo manipulación el día de los hechos… pic.twitter.com/omKucDmwPR — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

“Esto se puede comprobar con el propio lenguaje que utilizan los softwares, que queda registrado en manuales y sistemas, en la propia carpeta (de investigación) vienen esos idiomas que dan como consecuencia que no pudo ser manipulados por humanos”, sostuvo.

Esto lo dijo dos días después de que el 20 de abril la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, anunció en conferencia de prensa que Juan Jesús “N” incurrió en una “manipulación deliberada del sistema y se presume que tuvieron como finalidad ocultar el traslado, disposición del cuerpo y el ocultamiento de diversos objetos relacionados con los hechos”.

“Se identificó que el sistema de cámaras fue deliberadamente desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, justamente en el periodo en el que la víctima ingresa y ocurre el hecho. Esta desconexión a la corriente eléctrica se puede hacer únicamente desde la caseta de vigilancia del edificio”.

De acuerdo con la Fiscalía, los cortes en el sistema de videovigilancia ocurrieron en tres intervalos específicos: entre la 1:00 y 1:10 horas de la madrugada, entre las 3:00 y 3:15 horas, y entre las 5:10 y 5:35 horas.

Para la defensa del vigilante, contarán con el apoyo de peritos privados, entre ellos el doctor Salvador Miguel Martínez y Jesús Gabriel Ramírez Cuevas, quienes participarán en áreas como medicina forense y criminalística.

El litigante indicó que, por estrategia jurídica, se reservarán más detalles del caso y pidió secrecía, ya que buscan que el vigilante del edificio 829 de Avenida Revolución no enfrente una pena de entre 30 y 40 años de prisión por el feminicidio de la joven de 21 años.

“Estamos peleando por una libertad de casi 30 años, les pedimos empatía y comprensión. Por ahora debe haber secrecía”, dijo.

Sobre los testimonios, mencionó que existen inconsistencias. Refirió que un trabajador dijo haberlo visto limpiando de forma inusual, aunque otro compañero aseguró que no le reportó nada y que se retiró con normalidad.

Además, señaló que se entrevistó a habitantes de al menos cinco departamentos y ninguno reportó haber visto algo relevante; aseguró que en el proceso con la Fiscalía “son muchas inconsistencias y las vamos a hacer valer”.

Finalmente, descartó que exista evidencia de que la víctima haya sido llevada al lugar mediante algún engaño.

“Mi cliente me dice que no la conocía. Incluso le aseguraron su teléfono celular, el cual permanece bajo resguardo de las autoridades”, concluyó.

▶ #Video | Familiares y conocidos de Juan Jesús, el vigilante detenido por presuntamente haber cometido el feminicidio de Edith Guadalupe, cerraron el paso en Avenida Niños Héroes para manifestar que él es inocente.



Hoy a las 10 de la mañana comenzó la audiencia donde un juez… pic.twitter.com/Zt2cl04OYe — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

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LMCT