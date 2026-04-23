AICM ensaya respuesta a emergencias críticas rumbo al Mundial 2026

La capacidad de reacción ante escenarios críticos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quedó bajo evaluación tras tres días de ejercicios que incluyeron simulaciones de secuestro de aeronave, toma de rehenes y ataque con materiales peligrosos. Autoridades federales activaron el Plan de Emergencia para medir tiempos de respuesta y coordinación entre corporaciones sin afectar operaciones ni pasajeros.

Durante las prácticas, que se desarrollaron entre el 21 y el 23 de abril, participaron instancias de seguridad nacional, gestión de riesgos y equipos vinculados a la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026. La estrategia se centró en escenarios de alto impacto que podrían obligar a una respuesta inmediata y sincronizada por parte de diferentes autoridades.

AICM pone a prueba protocolos rumbo al Mundial 2026. ✈️🇲🇽 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizó simulacros de alto riesgo, incluyendo secuestro de aeronave, toma de rehenes y ataques con materiales peligrosos, para evaluar tiempos de respuesta y coordinación… pic.twitter.com/0cMe7oQ0ct — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 24, 2026

El ejercicio más reciente se realizó este jueves en la Plataforma Oriente, en las posiciones 48, 49, 50 y 51, así como en el rodaje E2, donde se simuló el secuestro de una aeronave comercial. Personal especializado desplegó protocolos para contener la amenaza y garantizar la integridad de usuarios e infraestructura.

Un día antes, autoridades ensayaron la respuesta ante una toma de rehenes. Equipos de negociación y células antiterroristas intervinieron en un escenario diseñado para evaluar decisiones tácticas y capacidad de contención en situaciones de presión.

Para el martes 21, la hipótesis incluyó un ataque con agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en el hangar 13-31. Este ejercicio permitió medir la actuación frente a riesgos no convencionales, así como la eficacia de los procedimientos especializados.

Entre las corporaciones que intervinieron destacan la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, junto con el equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos. También participaron la Fuerza de Tarea para el Mundial 2026 y el Grupo Aeroportuario Marina.

A estas acciones se sumaron la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y personal de aduanas. La coordinación entre todas estas instancias permitió ensayar respuestas integrales frente a amenazas complejas.

Las autoridades federales destacaron que los simulacros se realizaron sin interrupciones en la operación aérea, lo que confirma la capacidad del aeropuerto para mantener su funcionamiento incluso ante escenarios de emergencia.

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MSL