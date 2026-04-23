Clima CDMX: ¿A qué hora lloverá HOY 23 de abril?

El Sistema Meteorológico Nacional informó que para este jueves se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo al centro, sur y sureste de la República Mexicana.
Por ello, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros al sur y suroeste de Puebla y el oeste de Oaxaca.
También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el suroeste del Estado de México; norte y sur de Morelos; norte, centro y este de Guerrero; sur de la Ciudad de México; y centro, norte y sur de Chiapas.
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En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Michoacán se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.
Clima CDMX
Para este jueves el Sistema Meteorológico Nacional señaló que se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México.
Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente de fresco a templado en el Valle de México y la Ciudad de México, mientras que por la tarde el ambiente será más cálido.
Sin embargo, el cielo permanecerá medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la CDMX e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que para este jueves se prevé un ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado con aumento a nublado por la tarde.
Se pronostican lluvias ligeras e intervalos de chubascos, vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. Se prevé que la lluvia sea menor a 15 milímetros y que esta comience aproximadamente a las 15:00 horas.
La temperatura máxima estimada en la capital es de 27 a 29 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima estimada para la CDMX es de 13 a 15 grados Celsius.
Se recomienda mantenerse alerta ante posibles alertas climáticas en la capital, y tomar precauciones ante el pronóstico de lluvia al salir de casa; como traer un paraguas o impermeable.
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