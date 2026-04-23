Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 23 de abril: ¿Qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha realizada en CDMX en abril de 2026

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten de forma anual y convocan a miles de personas; tales como: el 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Sin embargo, a diario, diferentes sectores de la población realizan marchas y bloqueos en vialidades importantes de la capital, las cuales provocan afectaciones en la movilidad de los habitantes.

Este jueves 23 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Te contamos cuáles son las marchas , bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Bloqueo México-Cuernavaca en imagen de archivo ı Foto: X @OVIALCDMX

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este jueves 23 de abril no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Comunidad estudiantil del IPN: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero con destino a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas , Unidad Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo y a la Secretaría de Gobernación , desde las 11:30 .

Trabajadores y extrabajadores de seguridad pública Monterrubio: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 08:00.

Padres de alumnos de primaria “Prof.. Victoriano González Garzón”: Escuela Primaria “Prof. Victoriano González Garzón” Xico y Xalpatláhuac, Col. Arenal 4ª Sección, Alc. Venustiano Carranza Demanda: Exigen a las aut, desde las 08:00

Arquitectos conservadores del patrimonio del INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia Córdoba No. 45, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30

Mujeres víctimas de fabricación de delitos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sede “Lanz Galera” Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras, desde las 10:00

Colectiva “Justicia para Melesia”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 23 de abril, en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/aR8ZcotD1i — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 23, 2026

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LMCT