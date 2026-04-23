Multas en CDMX con 90% de descuento terminan pronto: fecha límite y requisitos

Dirigido a propietarios de vehículos y transporte individual

El Gobierno capitalino recordó a los automovilistas que el ambicioso programa de condonación masiva, que permite liquidar adeudos pagando únicamente el 10 por ciento del monto original, está a pocos días de concluir.

Esta medida, parte del Plan de Regularización Fiscal 2026, busca incentivar a los ciudadanos a ponerse al corriente con sus obligaciones vehiculares y evitar el crecimiento de recargos.

Sin embargo, las autoridades han sido claras, el beneficio no será extendido y tiene fecha límite.

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Una vía para regularizar tus adeudos de forma sencilla ı Foto: Cuartoscuro

Los conductores tienen hasta el próximo jueves 30 de abril para aprovechar este “megadescuento”. Es importante destacar que el programa tiene reglas de temporalidad específicas.

Este beneficio aplica para todas las infracciones emitidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Por el contrario, quedan excluidas todas las multas generadas durante el presente año 2026, las cuales deberán liquidarse bajo los esquemas de pago ordinarios.

¿Quiénes pueden acceder y qué multas no participan?

El beneficio está dirigido exclusivamente a propietarios de vehículos particulares y concesionarios de taxis. Pero existen restricciones estrictas para garantizar que la condonación no favorezca conductas peligrosas o delictivas.

No habrá descuento para:

Infracciones relacionadas con la invasión de carriles confinados del transporte público (Metrobús).

Multas que hayan provocado lesiones a personas.

Infracciones vinculadas con la comisión de un delito.

En estos casos, el infractor deberá cubrir el 100 por ciento de la sanción y los recargos correspondientes.

¿Cómo pagar con descuento?

El sistema de la CDMX aplica el descuento de manera automática si la multa cumple con los requisitos. Para realizar el proceso, sigue estos pasos:

Consulta: Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas e introduce tu número de placa en la sección de “Consulta de adeudos”.

Línea de captura: Una vez identificada la multa, genera tu línea de captura utilizando tu Llave CDMX . El sistema mostrará el monto reducido (solo el 10% del total).

Pago: Puedes liquidar en línea con tarjeta bancaria o descargar el formato para pagar en bancos, kioscos de la Tesorería, tiendas de conveniencia o farmacias.

Si recibiste una multa recientemente, en los últimos 10 días, aún puedes aplicar al “descuento por pronto pago” ordinario, pero para adeudos históricos de años anteriores, esta es la oportunidad definitiva antes de que el costo regrese a su valor total el 1 de mayo.