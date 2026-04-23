Retiran a comerciantes informales de andenes de estaciones de Línea B del Metro.

Con la finalidad de generar mejores condiciones de movilidad en ocho estaciones de la Línea B, ubicadas en el municipio de Ecatepec, Estado de México, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, encabezó mesa de diálogo con líderes de comerciantes informales, quienes históricamente ejercían su actividad en andenes de arribo de trenes.

El acuerdo entre autoridades y comerciantes permitirá el reordenamiento del comercio irregular en andenes de las Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl, las cuales son utilizadas diariamente por 190 mil personas.

En reunión de trabajo que se realizó en Ciudad Azteca, también participaron Amellali Caballero, directora general de gobierno, zona 5, del Estado de México; Julio Pérez Ruíz, líder de la agrupación de comerciantes 17 de julio; Raúl Martínez, líder de comerciantes; y César Pérez, abogado de los vendedores, así como mandos de la gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Policía Auxiliar.

Rubalcava Suárez señaló que por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y con el propósito de dar respuesta a la demanda continua del público usuario para contar con andenes libres, se establecieron acuerdos para reordenar el comercio y mejorar las condiciones de protección civil, además de acordar espacios para los comerciantes en sitios que no afecten el tránsito de personas.

Por su parte Amellali Caballero resaltó la gestión del director del Metro para lograr el reordenamiento con los comerciantes, situación que no se había logrado durante muchos años.

El líder de vendedores, Julio Pérez Ruíz, reconoció que entienden que su labor en los andenes no es propicia, por eso celebró el diálogo y los acuerdos.

En ese marco, el titular del Metro expresó que su administración trabaja día a día para mejorar las condiciones de traslado de 4.5 millones de usuarios de las 12 Líneas de la red. Cuidarte es parte del viaje.

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JVR