Firma Clara Brugada convenio Nahui para convertir a la capital en un polo de cine internacional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del Convenio “Nahui: Mercado Internacional de Cine en la Ciudad de México”, iniciativa que se realizará en octubre próximo y que buscará consolidarse como un espacio estratégico de intercambio para impulsar la industria cinematográfica capitalina, a través de la colaboración interinstitucional de dependencias locales y federales.

“Este convenio traza el camino para albergar, del 12 al 15 de octubre, este mercado internacional del cine. Ahí se presentarán diversos proyectos y contaremos con la presencia de compradores internacionales, distribuidores, plataformas y fondos”, explicó Brugada Molina.

La mandataria destacó que Nahui permitirá articular este ecosistema en una sola plataforma para posicionar a la Ciudad de México como un referente global en la creación de imágenes, para lo cual refrendó el respaldo institucional de su administración.

TE RECOMENDAMOS: En CDMX Caída en cadena en escalera del Metro deja 11 lesionados en estación Miguel Ángel de Quevedo

“Debemos construir un marco permanente de diálogo y encuentro entre el gobierno y la industria cinematográfica, entre la creatividad y la política pública. El talento debe dialogar y relacionarse con las instituciones para transformar los obstáculos en soluciones compartidas”, afirmó.

Al evento, realizado en la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento asistieron actrices como Luisa Huertas, Arcelia Ramírez, Dolores Heredia, Eréndira Ibarra, Adriana Llabrés García y Giovanna Zacarías; directores y directoras como Daniela Alatorre, Cristian Calónico, Marina Stavenhagen y Vicente Jurado, así como productores y productoras como Billy Rozvar, Carla Sánchez, Víctor Léycegui, Yuli Rodrígurez y Alberto Muffelmann, entre otros.

Ante ellos, la titular del Ejecutivo local presentó un conjunto de medidas, entre las que destaca la creación de un fondo mixto de capital semilla, con inversión pública y privada, e informó que el gobierno local duplicó los apoyos al cine, al pasar de 10 a 20 millones de pesos, y adelantó que en 2027 alcanzarán los 40 millones.

Planteó ampliar la enseñanza del cine comunitario mediante su impulso desde las mismas comunidades, con la creación de escuelas de cine en todas las Utopías, como el Pohualizcalli.

En Vivo | Acompáñame a la Firma del Convenio Nahui. https://t.co/QOujHxcgZX — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

Además, propuso establecer un programa de cine comunitario con una red de espacios públicos adaptados para proyecciones. Asimismo, planteó un acuerdo con productores y distribuidores para fortalecer la exhibición de cine nacional, para lo cual convocó a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica a colaborar de manera conjunta.

Asimismo, hizo un llamado a los actores de este sector para diseñar un programa de formación superior en cine y estudios audiovisuales, y, como última medida, anunció que se trabajará para garantizar la máxima agilidad en los trámites y la simplificación administrativa, para eliminar obstáculos burocráticos a las producciones.

En ese contexto, señaló que una nueva ley promueve la difusión del cine nacional y establece estímulos fiscales que contribuirán a la expansión de esta industria cultural, la cual supera los 10 mil millones de pesos en inversión y genera más de 100 mil empleos.

Brugada Molina reconoció a la capital como la ciudad más cinéfila del país, donde uno de cada cinco hogares reporta gasto en cine.

Además, la definió como un escenario irrepetible, en el que “conviven la grandeza milenaria de la antigua Tenochtitlan y la energía de una metrópoli contemporánea y cosmopolita”, con una amplia diversidad de locaciones: desde calles coloniales y rascacielos hasta barrios populares, avenidas monumentales, mercados llenos de color y parques con condiciones ideales para la filmación.

Afirmó que, “en un mundo herido por la guerra y fracturado por la división”, el cine puede fungir como un puente intercultural para compartir historias, impulsar coproducciones y fomentar la colaboración internacional.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López, definió a Nahui como una plataforma de comercio audiovisual orientada a facilitar la coproducción, el financiamiento y la circulación internacional de contenidos, así como a articular capacidades públicas y privadas para detonar el desarrollo económico del sector.

Firmamos el convenio Nahui para integrar talento, infraestructura e inversión en un solo ecosistema. Del 12 al 15 de octubre, la ciudad será sede de este mercado internacional que reunirá a productoras, plataformas y festivales de todo el mundo.

Con un fondo mixto semilla y… pic.twitter.com/3SldPTvsmk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

Detalló que Nahui reunirá a productoras, cineastas, plataformas, distribuidoras, festivales, estudios, empresas tecnológicas, autoridades fílmicas, cámaras de comercio y representantes gubernamentales de los ámbitos local y federal.

Además, destacó que el objetivo de esta iniciativa es generar una derrama anual de 24 millones de pesos y fortalecer los 140 mil empleos del sector audiovisual en la ciudad, además de posicionar a la Ciudad de México como un hub de postproducción en América Latina.

Indicó que Nahui tendrá como sedes principales el Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional de las Artes, Estudios Churubusco y las Utopías, espacios donde se desarrollan de manera permanente actividades artísticas, como la escuela de cine Pohualizcalli, que atiende a más de 2 mil estudiantes al año.

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, subrayó que este convenio forma parte del compromiso del gobierno capitalino de facilitar encuentros, impulsar proyectos y consolidar al sector audiovisual como un motor económico tangible.

En tanto, la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Elena Alatorre, señaló que Nahui abre una nueva plataforma de encuentro para la industria audiovisual, al reunir a productoras, distribuidoras, plataformas, fondos, agentes de ventas y prestadores de servicios de México, América Latina e Iberoamérica.

Sostuvo que la firma del convenio representa un esfuerzo colectivo que se da en un “momento importante para el cine, con un impulso a una política pública integral de apoyo al sector. Contar con un mercado como este permitirá construir un espacio único en América Latina para estos encuentros”.

Otros de los que acompañaron a la Jefa de Gobierno fueron la directora general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, Abril Alzaga Magaña; el director general de Estudios Churubusco, Cristian Calónico; la directora del Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Marina Vargas; el director del Centro Nacional de las Artes, Vicente Jurado; el director del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez, y el director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, Guillermo Valentín Saldaña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL