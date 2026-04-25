Marchan para exigir justicia por Juan Jesús ‘N’ por caso Edith Guadalupe; defienden su inocencia

Familiares y allegados de Juan Jesús “N” realizaron una movilización en la Ciudad de México para exigir justicia en su caso, luego de ser vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Fundación “Víctor Palma”, la marcha se llevó a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, con salida a las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia y con destino al Zócalo capitalino. En el llamado se planteó la exigencia de justicia, verdad y libertad, así como una revisión del caso en el marco del sistema judicial.

Durante la protesta, los manifestantes reiteraron que el acusado es inocente y pidieron que su situación jurídica sea analizada a profundidad conforme avanza el proceso.

Presunto feminicida de Edith Guadalupe ı Foto: Redes sociales

Avance de la movilización

A lo largo del día, la movilización generó afectaciones viales en una de las principales arterias de la capital. Reportes indicaron que los manifestantes avanzaron sobre Paseo de la Reforma con dirección al oriente.

En un primer momento, el contingente fue ubicado a la altura de Versalles, donde continuó su desplazamiento, mientras que posteriormente realizó una pausa momentánea a la altura de Avenida Insurgentes. Como alternativa vial, autoridades recomendaron el uso de Avenida Chapultepec.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y contó con la participación de decenas de personas, quienes portaban pancartas y consignas relacionadas con el caso.

#PrecauciónVial | Manifestantes reanudan su desplazamiento sobre Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Versalles. #AlternativaVial Av. Chapultepec pic.twitter.com/zLapFjQUtg — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 25, 2026

Continúa proceso judicial

El caso de Edith Guadalupe se mantiene en curso dentro del sistema de justicia de la capital. Juan Jesús “N” permanece bajo la medida de prisión preventiva, en tanto avanzan las etapas correspondientes del proceso penal.

Se trata de un caso de alto impacto que ha generado atención pública, mientras familiares del imputado mantienen acciones para visibilizar su postura.

Hasta ahora, no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad de Juan Jesús “N”. Será conforme avance el proceso judicial cuando se determine su situación legal.

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MSL