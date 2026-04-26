Sigue la Contingencia Ambiental en el Valle de México; suma 24 horas activa

Debido a las altas concentraciones de contaminantes registradas este domingo 26 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener activa la quinta Contingencia Ambiental por ozono del año en la Zona Metropolitana del Valle de México, que suma alrededor de 24 horas.
En su informe de las 15:00 horas, la autoridad ambiental informó que persiste la mala calidad del aire debido a condiciones climáticas adversas, como viento débil, cielo despejado, intensa radiación solar y altas temperaturas, que han favorecido la formación y acumulación de ozono en la región.
Hoy No Circula se mantiene para este 26 de abril en CDMX y Edomex
Por lo anterior, se mantienen las medidas asociadas a la Contingencia Ambiental para reducir la emisión de contaminantes y prevenir riesgos a la salud de la población, entre ellas el programa Hoy No Circula.
CDMX registra MALA calidad del aire hoy 26 de abril: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?
De no mejorar la calidad del aire, las restricciones vehiculares estarán vigentes hasta las 22:00 horas de este domingo en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México para:
- Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0
- Vehículos con holograma 2
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado AMARILLO y terminación de placa 5 y 6
- Vehículos sin holograma de verificación
- Vehículos con pase turístico
- Vehículos con permiso para circular sin placas
La CAMe emitirá un nuevo informe a las 20:00 horas de este 26 de abril, o antes si las condiciones mejoran.
¿Cómo está la calidad del aire este en CDMX?
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), este 26 de abril se registra MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.
A las 15:00 horas de este domingo, 14 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:
- Tlalpan (AJM)
- Benito Juárez (BJU)
- Azcapotzalco (CAM)
- Coyoacán (CCA)
- Cuajimalpa (CUA)
- Cuauhtémoc (HGM)
- Iztacalco (IZT)
- Venustiano Carranza (MER)
- Miguel Hidalgo (MGH)
- Álvaro Obregón (PED)
- Iztapalapa (SAC)
- Tláhuac (TAH)
- Coyoacán (UAX)
- Iztapalapa (UIZ)
Al menos una estación reporta calidad del aire ACEPTABLE:
- Gustavo A. Madero (GAM)
Al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:
- Cuajimalpa (SFE)
¿Cómo está la calidad del aire en el Edomex?
A las 15:00 horas, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:
- Naucalpan (FAC)
- Nezahualcóyotl (FAR)
- Nezahualcóyotl (NEZ)
- Tlalnepantla (TLA)
- Ecatepec (XAL)
En contraste, una estación reporta BUENA calidad del aire:
- Anexo de Tlalnepantla (LPR)
Al mismo tiempo, 7 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:
- Atizapán (ATI)
- Cuautitlán Izcalli (CUT)
- Ecatepec (LLA)
- Ecatepec (SAG)
- Tultitlán (TLI)
- Coacalco (VIF)
Sólo una estación de monitoreo en el Estado de México no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:
- Chalco (CHO)
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cehr