Tenemos una derecha ‘moralmente derrotada’: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conferencia de prensa el 5 de mayo de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la derecha en México está “moralmente derrotada” por impulsar los intereses extranjeros, así como por arropar a políticos de la ultraderecha española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina cuestionó el mensaje ofrecido por la política española el pasado lunes en el Frontón México, donde defendió la Conquista española y la instauración de la lengua española y el catolicismo.

“Es muy importante decir que, para nosotros, los pueblos originarios, la cultura indígena, los grupos indígenas, son la reserva moral que tenemos en este país. Por supuesto que los reivindicamos, por supuesto que para nosotros son muy importantes los indígenas. Me parece muy grave, que en pleno siglo XXI, vengan aquí a decirnos que lo que pasó, no pasó . Y que todo lo que pudo haber acontecido, en el periodo de la Conquista, el genocidio y la barbarie, hoy traten de desaparecerlo, pues me parece que no, de ninguna manera”, expresó Brugada Molina.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad vial Clara Brugada presenta reformas para regular el uso de vehículos motorizados eléctricos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cortesía

Isabel Díaz Ayuso, quien se ha manifestado en contra del aborto, estuvo acompañada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, quien la ha calificado como “una mujer valiente”.

La edil capitalina, impulsada por PAN, PRI y PRD, incluso viajó en julio de 2025 a España, donde tuvo un encuentro con Díaz Ayuso, lo que fue criticado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, el cual pidió un informe sobre los gastos.

En aquella ocasión, Alessandra Rojo afirmó que su viaje para asistir a la XVIII edición del Foro Atlántico, que organiza la Fundación Internacional para la Libertad, que presidía el escritor Mario Vargas Llosa, no tuvo recursos del erario, sino que fue una comisión del evento, pero, de acuerdo con el legislador Juan Rubio Gualito, la Ley de Transparencia local prohíbe a servidores públicos aceptar donaciones en especies y económicas.

Alessandra rojo de la vega junto con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz. Foto›Especial

Ayer, 4 de mayo, Brugada Molina rechazó los comentarios vertidos en el evento del Frontón México y aseguró que el país ni la capital comparten éstos.

“Rechazamos totalmente lo que sucedió, los comentarios y la visión que se tiene. Para nosotros no, de ninguna manera. Y si piensan que con esa visión, van a avanzar en este país, pues están totalmente equivocados. Y muestran una vez más, una visión racista; muestran una vez más, una visión clasista, que aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, no compartimos”, dijo.

Además, la Jefa de Gobierno criticó este acercamiento de políticos de derecha de México y la capital, con Díaz Ayuso, así como el respaldo para que otras naciones intervengan en el país.

La funcionaria local resaltó que, desde 2018 en que triunfó Morena, la nación ha sido un ejemplo para otros países.

“Tenemos una derecha nacional, democrática y moralmente derrotada; que se está haciendo, que ha coincidido también, con intereses extranjeros. Y por otro lado, tenemos una ultraderecha internacional, que busca frenar la transformación de nuestro país. México, el Gobierno de la Transformación, ha sido inspiración de millones de personas en todo el mundo, que ven como una alternativa, lo que está ocurriendo en este país” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr