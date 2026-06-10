Alcaldes de la 4T cierran filas con Brugada y Sheinbaum rumbo al Mundial 2026

Las alcaldías gobernadas por Morena aseguraron que la Ciudad de México está preparada para recibir a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la capital con motivo del Mundial de Futbol 2026 y, al mismo tiempo, refrendaron su respaldo político a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un mensaje conjunto, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, afirmó que las demarcaciones de la Cuarta Transformación han trabajado de manera coordinada para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, movilidad, servicios urbanos y recuperación de espacios públicos de cara a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las y los alcaldes expresaron su apoyo a las administraciones de Brugada Molina y Sheinbaum Pardo, a quienes reconocieron por impulsar acciones que, señalaron, permitirán que la capital del país reciba en condiciones óptimas a visitantes nacionales y extranjeros durante la justa mundialista.

Alcaldes de la 4T cierran filas con Brugada y Sheinbaum rumbo al Mundial 2026 ı Foto: Fernanda Rangel

La edil destacó que, bajo el liderazgo de la jefa de Gobierno, se han fortalecido los preparativos para garantizar la seguridad, la movilidad, los servicios públicos, la hospitalidad y espacios públicos dignos para quienes lleguen a la capital.

“Gracias a la determinación del gobierno de Clara Brugada estamos listas y listos para garantizar la seguridad, la movilidad, los servicios, la hospitalidad y los espacios públicos dignos para que los visitantes de todos los rincones del mundo tengan una gran experiencia”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Mundial representa una oportunidad para mostrar la diversidad y riqueza cultural de la Ciudad de México, así como los avances impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La alcaldesa de Tláhuac agregó que la intención es que los visitantes conozcan los pueblos originarios, los barrios, las Utopías y otros espacios representativos de la capital, además de proyectar una imagen de una ciudad limpia, diversa y comprometida con su futuro.

Al acto acudieron los alcaldes y alcaldesas Janecarlo Lozano Reynoso, de Gustavo A. Madero; Javier López Casarín, de Álvaro Obregón; Fernando Mercado Guaida, de La Magdalena Contreras; Aleida Alavez Ruiz, de Iztapalapa; Circe Camacho Bastida, de Xochimilco; Gabriela Osorio Hernández, de Tlalpan; Nancy Núñez Reséndiz, de Azcapotzalco; Octavio Rivero Villaseñor, de Milpa Alta; Lourdes Paz Reyes, de Iztacalco, y Evelyn Parra Álvarez, de Venustiano Carranza.

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MSL