SSC captura a ‘El Cojo’, quien planeó atentado contra diputada de CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la captura de Dylan Sebastián “N”, El Cojo, objetivo prioritario del Gobierno capitalino y quien, presuntamente, organizó el atentado en contra de la diputada capitalina, Diana Sánchez Barrios.

A través de redes sociales, el funcionario local informó que policías aprehendieron al sospechoso en calles de la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego que lo detectaron dentro de una camioneta en la que manipulaba un arma.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la detención del sujeto se dio mediante los trabajos de inteligencia llevados a cabo en seguimiento a tres carpetas de investigación.

Una de las indagatorias en contra de Dylan Sebastián “N” está ligada a un feminicidio ocurrido el pasado 14 de febrero en Tláhuac; otra, al intento de transfeminicidio de la legisladora del Congreso de la Ciudad de México en 2024 y otra por un doble homicidio y lesiones en la Venustiano Carranza.

Previo a la captura, los oficiales de la SSC le hicieron una revisión preventiva y le hallaron una pistola, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo, una bolsa negra con marihuana, 55 bolsitas con cocaína, 33 gramos de crystal y la camioneta en la cual viajaba.

De acuerdo con periodistas especializados en seguridad, Dylan Sebastián “N” presuntamente está relacionado con La Unión Tepito, grupo criminal que, presuntamente, habría ordenado el transfeminicidio de Sánchez Barrios, quien sobrevivió al ataque ocurrido en el Centro Histórico.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @TuAlcaldiaGAM, a Dylan Sebastián "N", objetivo generador de violencia, presuntamente vinculado con los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en… pic.twitter.com/nG2sN1cUJV — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 10, 2026

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FGR