Captan extrañas luces en CDMX, durante fiesta en el Ángel por el Mundial 2026 | VIDEO

El triunfo de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026 nos dejó con una gran emoción. No es para menos: nuestro país recibió una Copa del Mundo y nuestra Selección logró, por primera vez, ganar en un debut. Sin embargo, también dejó momentos singulares y extraños, como el de una inusual luz en el cielo captada en video.

La tarde del jueves, después del triunfo por dos goles de México contra Sudáfrica, miles de aficionados se fueron a celebrar al Ángel de la Independencia, como lo marca la tradición. Sin embargo, la fiesta quedó marcada por un singular momento: la aparición de una extraña luz en el cielo.

Miles de aficionados celebraron el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. ı Foto: Reuters

¿Son ovnis? ¿Se están cumpliendo las profecías de Baba Vanga o Mhoni Vidente? ¿El triunfo de México vaticina el fin del mundo o la llegada de visitantes del espacio exterior? Esto sabemos de la extraña luz captada en el cielo de la Ciudad de México.

Captan en VIDEO extrañas luces en el cielo de CDMX

La usuaria @lacamaritadepachi en TikTok publicó un par de videos de extrañas luces que captó en el cielo, mientras se encontraba en el Ángel de la Independencia, celebrando el triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026.

En las grabaciones de la usuaria, se aprecia el cielo nublado de la Ciudad de México (habitual en esta temporada de lluvias), pero con una extraña luz en medio.

Según sus grabaciones, en medio de las nubes se aprecia una especie de línea de luz roja, que bien podría ser un objeto descendiendo a la tierra o un objeto esférico flotando.

A lo largo de la grabación, la mujer que graba se pregunta en repetidas ocasiones: “¿Qué es eso…? ¿Qué es eso…?”. Incluso, otras personas también observan el fenómeno y le dan la razón sobre lo extraño que es: “¡Ay, cab… Sí es cierto!”, se escucha que dice otra persona.

¿Qué eran las extrañas luces captadas en el cielo en CDMX?

Inmediatamente, los videos captados por la usuaria de TikTok se hicieron virales y alentaron todo tipo de especulaciones: que se trataba de ovnis, el cumplimiento de una profecía y hasta el fin del mundo. ¿Será verdad?

La realidad puede ser mucho menos emocionante. La explicación de otra usuaria en los comentarios de la red social es que se trató del reflejo de los láseres provenientes del Campo Marte, donde, en ese momento, se celebraba el evento Campo Marte 26, un Fan Fest de costo.

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elaine vía insta stories !! 🇲🇽



celebrando el gol de méxico desde el Campo Marte, Paseo de la Reforma ⚽️



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En días nublados, es más fácil que los láseres se reflejen de esa forma, lo que explicaría la presencia de las extrañas luces.

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