Hacia el sur de CDMX

Por movilización de maestros, Línea 2 del Metro registra afectaciones en estaciones

Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó sobre afectaciones en su servicio de la Línea 2, debido a las múltiples manifestaciones

Un tren de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.
Un tren de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó este miércoles sobre afectaciones en su servicio de la Línea 2, debido a las múltiples manifestaciones a realizarse este 17 de junio, principalmente por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mediante redes sociales el titular del STC Metro capitalino, Adrián Rubalcava, dio informes sobre la afectación al servicio, particularmente en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano.

Posteriormente, informó que comenzaba la regularización del sistema en algunas de las estaciones afectadas.

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Asimismo subrayó que personal del Metro permanecerá atento a las manifestaciones para poder restablecer el acceso de las estaciones afectadas en cuanto las condiciones lo permitan.

Recomendó a los usuarios tomar previsiones ante estas afectaciones.

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FGR

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