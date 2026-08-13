Pulsi, el lomito que fue rescatado de las vías de la Línea B del Metro y regresó a su hogar

El rescate de Blaky se llevó a cabo en las instalaciones de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Un final feliz tuvo la historia de Blaky, un perro de cinco años rescatado de las vías de la Línea B del Metro de la Ciudad de México el pasado lunes. El lomito, que sufrió una descarga eléctrica, se recupera y ya está de vuelta con su familia, quienes lo buscaban desde su extravío.

El incidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana en la estación Impulsora. Un conductor alertó sobre la presencia del can, y personal de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo (STC) actuó rápidamente para ponerlo a salvo, trasladándolo al Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro.

En el CTC, el equipo veterinario brindó los primeros auxilios a Blaky, a quien inicialmente nombraron Pulsi. Al día siguiente, sus dueños acudieron al centro, presentando su cartilla de vacunación y confirmando su identidad. El emotivo reencuentro selló el compromiso de la familia de extremar precauciones.

Especialistas del CTC sugirieron a los tutores de Blaky realizarle un electrocardiograma y un chequeo general para descartar daños por la descarga eléctrica. También recomendaron atender golpes en pata trasera, cabeza y laceraciones en los cojinetes.

Este caso resalta la labor del STC Metro en el cuidado animal. Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo, ha instruido mantener la empatía y el respeto hacia cualquier ser sintiente detectado en las instalaciones, con apego a la Ley de Protección y Bienestar Animal de CDMX.

Pulsi, el lomito que fue rescatado de las vías de la Línea B y regresó a su hogar. 🐶 pic.twitter.com/01En6VGLNY — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026

El feliz desenlace de Blaky evitó que se sumara a la lista de 42 canes que actualmente esperan una familia en el Centro de Transferencia Canina del Metro. Este refugio temporal, operativo desde 2017, resguarda a los animales rescatados de la red. Ubicado en Av. de las Culturas s/n, Azcapotzalco, frente a la estación Colegio de Bachilleres 1 de la Línea 6 del Metrobús, el CTC se sostiene con donaciones en especie. Interesados en adoptar o apoyar pueden hacerlo los 365 días del año, de 10:00 a 17:00 horas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR