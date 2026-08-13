¿Cuándo depositan Mi Beca Para Empezar Útiles y Uniformes 2026?

El próximo ciclo escolar está por comenzar, y antes de que esto ocurra las y los beneficiarios de Mi Beca Para Empezar Útiles y Uniformes podrán disponer de su apoyo económico para comprar lo necesario.

Le beca de útiles y uniformes escolares busca brindar un apoyo económico a las y los estudiantes de educación básica, con la finalidad de que estos cuenten con los recursos necesarios antes de iniciar el ciclo escolar.

Quienes quieran ser beneficiarios deben estar inscritos en el padrón de beneficiarios del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, y realizar la inscripción cuando las coonvocatorias se encuentren abiertas.

Este apoyo económico se entrega de manera anual, por lo que únicamente se brinda una vez al año antes de iniciar el ciclo escolar, con el objetivo de que las madres, padres o tutores puedan disponer de este para realizar la compra de uniformes y útiles escolares.

#UniformesYÚtilesEscolares 📚🎒✏️

➡️ 1o de SECUNDARIA ⬅️



💳 Consulta la fecha, hora y requisitos para recibir el nuevo vale electrónico.



📌Ingresa la CURP del beneficiari@: https://t.co/sps90yilSv#BienestarEducativo #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/W5ioXje1Fv — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 12, 2026

Mi Beca Para Empezar Útiles y Uniformes 2026

Las y los beneficiarios de este apoyo económico de preescolar y secundaria, que cuenten con registro vigente y sus datos hayan sido validados por las autoridades educativas, podrán disponer de este ingreso a partir del sábado 15 de agosto.

El apoyo económico que recibirán es el siguiente:

Preescolar y CAM preescolar, por medio de la tarjeta Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar: 970 pesos

Secundaria, CAM secundaria y Secundaria para adultos, por medio de la tarjeta Uniformes y Útiles Escolares Secundaria: Mil 180 pesos

CAM laboral hasta los 22 años, por medio de la tarjeta Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar: Mil 180 pesos

Mi Beca para Empezar ı Foto: Captura de pantalla

Quienes sean estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y aún no cuenten con su vale electrónico podrán acudir en la hora y fecha indicada en la carta invitación con la documentación requerida.

Estas serán entregadas el 14 y 17 de agosto en las canchas del Antiguo Lago de la Utopía Mixiuhca, Iztacalco, con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente en original y copia de la persona tutota

Carta invitación o comprobante de registro

En caso de no tener carta invitación o comprobante, se requiere adiconalmente la CURP de la o el beneficiario

En caso de tener alguna duda, se puede llamar al número 55 8890 2999 de Obtén Más, o enviar un correo electrónico a la dirección aclaraciónes@obtenmas.com

📔✨ ¡Un nuevo ciclo está por comenzar!



Continuamos con las entregas de tarjetas de #UniformesYÚtilesEscolares 📚✏️🎒. Si tu hija o hijo está por entrar a secundaria, esta información te interesa. 📚💳



👉 Consulta la infografía y conoce los detalles.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/VlusAr96sa — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 10, 2026

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