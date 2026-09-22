Metro CDMX HOY 22 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 22 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Con riesgo medio o alto de colapso, 6 de cada 10 hogares con dictamen
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 1
La línea 1 que corre desde Observatorio a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “15 minutos en Isabel la católica y nos desalojan de la estación apenas”
- “La linea uno muy lenta, no avanza en isabel la católica dirección a observatorio”
- “Apúrense con la línea 1, va lenta a más no poder”
Línea A
La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea A, detenida en Santa Marta dirección Pantitlan no hay afluencia pero los conductores generan los atrasos”
- “En la línea A en canal de san Juan ni siquiera se está parando el metro por eso se llena se están pasando directo”
- “Va lenta línea A”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 7
- Línea 8
- Línea 2
- Línea 12
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LMCT