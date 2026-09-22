¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 22 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 22 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:
Norma trujillo muestra las grietas que hay en la pared de su habitación, ayer.
“Ya me quiero ir de aquí”, dice vecina de Tláhuac

Con riesgo medio o alto de colapso, 6 de cada 10 hogares con dictamen

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Observatorio a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “15 minutos en Isabel la católica y nos desalojan de la estación apenas”
  • “La linea uno muy lenta, no avanza en isabel la católica dirección a observatorio”
  • “Apúrense con la línea 1, va lenta a más no poder”

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea A, detenida en Santa Marta dirección Pantitlan no hay afluencia pero los conductores generan los atrasos”
  • “En la línea A en canal de san Juan ni siquiera se está parando el metro por eso se llena se están pasando directo”
  • “Va lenta línea A”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 7
  • Línea 8
  • Línea 2
  • Línea 12

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, reconoció en el foro las Utopías y las acciones en materia de cuidado para beneficiar a los chilangos.
Presenta políticas de CDMX

Pide Brugada reforzar las relaciones entre capitales


Google Reviews