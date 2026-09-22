Metro CDMX HOY 22 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 22 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento: Continua afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, A y B.



Las Líneas 3, 9 y 12 presentan alta afluencia; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.



Anticipa tu salida y… pic.twitter.com/APnoJkCcg2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 22, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Observatorio a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“15 minutos en Isabel la católica y nos desalojan de la estación apenas”

“La linea uno muy lenta, no avanza en isabel la católica dirección a observatorio”

“Apúrense con la línea 1, va lenta a más no poder”

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea A, detenida en Santa Marta dirección Pantitlan no hay afluencia pero los conductores generan los atrasos”

“En la línea A en canal de san Juan ni siquiera se está parando el metro por eso se llena se están pasando directo”

“Va lenta línea A”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 8

Línea 2

Línea 12

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LMCT