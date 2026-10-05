Activan alerta Amarilla y Roja por lluvias fuertes y granizo en seis alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Roja y Amarilla debido a la presencia y persistencia de lluvias de intensidad variable, acompañadas por la probable caída de granizo durante la tarde y noche de este lunes.

Las demarcaciones territoriales bajo el aviso preventivo de Alerta Amarilla corresponden a Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Mientras que la alcaldía Magdalena Contreras obtuvo la activación de la Alerta Roja.

Los reportes del radar meteorológico identificaron precipitaciones con fuerza moderada a fuerte extendiéndose sobre zonas del poniente y sur de la capital, registrando además actividad eléctrica en partes altas de Magdalena Contreras y Tlalpan.

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Frente a este panorama, las autoridades capitalinas prevén acumulaciones de lluvia de entre 15 y 29 mm, advirtiendo sobre peligros colaterales como encharcamientos, corrientes de agua en calles, caída de ramas o árboles y afectación en vialidades principales. Ante dichas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a mantener limpias las coladeras, evitar cruzar calles con flujo de agua y suspender actividades al aire libre.

⚠️🌧 Se activa #AlertaRoja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @ALaMagdalenaC.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/nh2EgEoijo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

Pronóstico meteorológico para el martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la inestabilidad atmosférica en la región centro del país es generada por la combinación de un canal de baja presión en superficie, el sistema frontal número 1 y una circulación ciclónica en niveles medios y altos. Esta interacción favorece el ingreso constante de humedad sobre la Cuenca de México.

Para la jornada del martes 6 de octubre, el organismo federal pronostica las siguientes condiciones ambientales en el Valle de México:

Ambiente fresco matutino y cielo medio nublado, evolucionando por la tarde a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y zonas del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

Se contempla una temperatura mínima estimada para la capital de 13 a 15 °C, mientras que la máxima fluctuará entre los 22 y 24 °C.

De igual forma prevén vientos con dirección del noreste de 10 a 20 km/h, acompañados por ráfagas intensas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en zonas urbanas y elevadas.

⚠️🌧 Se mantiene #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del lunes 05/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/VUBsNWGMS5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

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