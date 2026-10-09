Urgen a Xochimilco a atender bloqueo

Integrantes de la Feria Nacional del Mole acusaron a la alcaldía de Xochimilco, encabezada por Circe Camacho Bastida, de no resolver el bloqueo de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, a la altura de San Gregorio Atlapulco, y advirtieron que las afectaciones económicas podrían alcanzar los 60 millones de pesos si el cierre se prolonga durante los cuatro fines de semana del evento.

Desde el Congreso de la Ciudad de México, en conferencia con el emecista Royfid González Torres, los organizadores señalaron que el bloqueo ha dificultado el acceso de visitantes, proveedores y mercancías a la sede de la feria en San Pedro Atocpan, en Milpa Alta.

“Estuvo en sus manos destrabar todo esto y no lo ha hecho. No trabaja esa señorita, porque el problema está en Xochimilco, no en Milpa Alta. El alcalde (Octavio Romero) ha hablado con ella, pero hasta ahora no, pues nada”, reclamó Luis Alvarado, integrante de la organización.

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El conflicto ocurre en medio de las protestas de habitantes de San Gregorio Atlapulco, quienes desde 1998 reclaman atención a los problemas de inundaciones y exigen un Plan Integral Hídrico. A ello se suman las afectaciones por las inundaciones a causa de la lluvia del pasado lunes.

Los organizadores de la feria sostuvieron que las consecuencias del conflicto afectan a comerciantes y productores ajenos a las demandas de los manifestantes.

Roberto Espinosa, secretario de la mesa directiva de la feria, advirtió sobre la gravedad de los daños económicos: “Cada día que pasa es perjudicial para nosotros”, señaló al explicar las dificultades para mantener las actividades comerciales y recuperar las inversiones realizadas por los participantes.

De acuerdo con los organizadores, la Feria Nacional del Mole reúne a alrededor de 600 participantes y genera aproximadamente cinco mil empleos directos y 10 mil indirectos, entre productores, artesanos, restauranteros y prestadores de servicios.