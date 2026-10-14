Lluvias en CDMX HOY 14 de octubre: estas son las zonas afectadas por inundaciones y granizo

Lluvias y fuertes rachas de viento dejan árboles caídos e inundaciones en CDMX

Las fuertes lluvias acompañadas de granizo registradas la tarde de este miércoles 14 de octubre provocaron afectaciones en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan, donde algunas calles quedaron cubiertas de hielo y varias avenidas presentaron acumulaciones de agua.

Uno de los puntos con mayores complicaciones fue Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, en Tlalpan, donde se reportaron anegamientos que afectaron la circulación vehicular.

Las condiciones también alcanzaron la zona de Periférico Sur, a la altura de Perisur, donde la lluvia redujo la visibilidad y obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad.

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En San Fernando, también en Tlalpan, las precipitaciones dejaron calles y avenidas inundadas, mientras que la caída de granizo cubrió de blanco algunas vialidades de esta alcaldía y de Coyoacán.

Se inundó la colonia Volcanes 🌧️ pic.twitter.com/9oIwSrwSo3 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) October 15, 2026

Reportan caída de árboles en Tlalpan por lluvias y fuertes rachas de viento

Las precipitaciones y las condiciones de viento también estuvieron relacionadas con reportes de árboles caídos en distintos puntos de Tlalpan.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron el reporte de un árbol de aproximadamente cinco metros de altura que cayó sobre el patio de una vivienda ubicada en el cruce de División del Norte y Andador 26, en la colonia Narciso Mendoza.

De acuerdo con la información difundida por la corporación, no se reportaron personas lesionadas y se esperaba la llegada de bomberos y personal de Protección Civil.

#ATENCIÓN Policias de la @SSC_CDMX atienden el reporte de la caida de un árbol de aproximadamente 5 metros de altura sobre el patio de una vivienda en División del Norte y Andador 26, colonia Narciso Mendoza de la @TlalpanAl No se reportan personas lesionadas. En espera de… pic.twitter.com/5WaGP3TOzY — Israel Lorenzana (@israellorenzana) October 15, 2026

Además, se reportó la caída de otro árbol sobre Prolongación División del Norte, cerca de la incorporación a Periférico y de la glorieta de Vaqueritos. El incidente generó un llamado a los automovilistas para extremar precauciones al circular por la zona, debido a las condiciones meteorológicas y los posibles obstáculos en la vialidad.

¿Qué vialidades presentan afectaciones por las lluvias en CDMX?

Entre los puntos donde se reportaron complicaciones por las precipitaciones de esta tarde se encuentran:

Insurgentes Sur: anegamientos a la altura de la estación La Joya del Metrobús, en Tlalpan.

Periférico Sur: lluvia intensa y reducción de visibilidad a la altura de Perisur.

San Fernando: calles y avenidas inundadas en Tlalpan.

Prolongación División del Norte: reporte de un árbol caído cerca de la incorporación a Periférico y la glorieta de Vaqueritos.

Colonia Narciso Mendoza: caída de un árbol sobre el patio de una vivienda.

Coyoacán e Iztapalapa: lluvias fuertes acompañadas de granizo.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar cruzar calles con corrientes de agua o encharcamientos profundos.

También es importante mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan representar un riesgo durante las rachas de viento.

Las autoridades capitalinas recomiendan seguir los reportes oficiales para conocer la evolución de las lluvias y posibles afectaciones a la circulación durante las próximas horas.

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MSL