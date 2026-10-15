GCDMX anuncia 5 nuevas preparatorias, tres universidades y un nuevo modelo penitenciario

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en la Sierra de Santa Catarina, alcaldía Iztapalapa, el acto conmemorativo de la “Réplica del Abrazo, ¡Prepa Sí, Cárcel no! 29 años por la lucha al derecho a la educación”, donde refrendó el compromiso de su administración con la justicia social y anunció la edificación de cinco nuevas preparatorias, tres universidades y tres líneas de Cablebús en las periferias capitalinas, así como una revolución en el sistema penitenciario local.

Al pie de las instalaciones de Casa Libertad, espacio recuperado por la comunidad vecinal hace casi 30 años en lo que fuera la excárcel de mujeres (inmueble con 52 años de antigüedad en aquel momento), la mandataria rememoró cómo en 1996 el movimiento social detuvo el proyecto del regente Óscar Espinosa Villarreal de imponer un penal de alta seguridad. Aquella resistencia popular coincidió con la coyuntura democrática de las elecciones del 6 de julio de 1997 ganadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, permitiendo al naciente gobierno electo de la Ciudad de México asumir por primera vez atribuciones en educación media superior para fundar el primer plantel del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y la primera sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Ante una amplia asamblea comunitaria y estudiantil, la Jefa de Gobierno afirmó: ”Donde querían levantar muros para encerrar vidas, levantamos aulas para abrir futuros, frente a un destino impuesto desde arriba, ejercimos el derecho de la comunidad a decidir desde abajo”.

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Durante el evento estuvieron presentes en el presídium y acompañaron a la mandataria: la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz; el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Juan Carlos Aguilar Franco; el director general del Instituto de Educación Media Superior, Jorge Santos; el secretario general de la UACM, Ernesto Viveros; la doctora Rocío Gómez Cansino, de Casa Libertad; la coordinadora de plantel del IEMS, Susana Rojas; así como la diputada Martha Ávila, el diputado Víctor Varela, Valeria Cruz y representantes históricos de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo.

Brugada Molina recordó que durante su gestión previa en Iztapalapa se sumaron tres preparatorias adicionales a esta demarcación y destacó que, como informó ante el Congreso de la Ciudad de México en su segundo informe de gobierno, se edificará un nuevo plantel universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el suroriente, además de tres universidades más y cinco preparatorias ubicadas en pueblos originarios y zonas periféricas, garantizando educación humanista y científica.

Al reflexionar sobre la trayectoria del movimiento popular surgido en San Miguel Teotongo y la defensa comunitaria que inspiró el modelo de las Utopías, la mandataria sentenció: ”Incomodamos a los de arriba porque venimos de abajo. Venimos de acá, venimos de las luchas, venimos de con ustedes. Porque no cambiamos, sobre todo las convicciones cuando llegamos a un cargo”.

Asimismo, Brugada Molina expuso su postura frente a las corrientes punitivistas internacionales y adelantó que la Ciudad de México revolucionará su esquema penitenciario a través de una misión social centrada en la reinserción efectiva. El proyecto iniciará este mismo año con la transformación integral de las instalaciones y contenidos del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, coordinadamente con la alcaldía Iztapalapa, para luego intervenir de manera consecutiva cada uno de los reclusorios de la entidad.

Al respecto, la Jefa de Gobierno concluyó: ”Nuestro horizonte no es una ciudad con más y más cárceles. Es una ciudad con más preparatorias y más universidades y más escuelas, más derechos y menos violencia”, dando paso a la histórica réplica simbólica del abrazo comunitario a Casa Libertad junto a vecinas, vecinos y comunidades escolares.

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FGR