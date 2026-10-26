Alista Morena colecta de firmas para respaldar la Ley de Rentas

El partido Morena en la Ciudad de México iniciará una campaña de recolección de firmas para respaldar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuesta por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La campaña, denominada #NadieSinTecho, prevé recabar apoyo ciudadano en parques, colonias, centros de estudio y de trabajo, además de habilitar un portal digital para reunir las firmas y presentarlas ante el Congreso capitalino, informó el presidente de Morena CDMX, Paulo García González.

En la conferencia La Chilanguera, el dirigente local señaló que la iniciativa busca que las familias puedan permanecer en los barrios y colonias donde han construido su vida.

26.9 Por ciento de las viviendas en CDMX está en renta

El exlegislador capitalino también reconoció la participación de los colectivos contra la gentrificación y pidió a los diputados mantener abiertos los espacios para escuchar sus planteamientos.

García González dijo que la discusión de la iniciativa marcará la posición de los partidos frente a la regulación de las rentas y acusó a la oposición de difundir información falsa sobre la propuesta.

“Es el momento de que cada partido se posicione del lado de los intereses inmobiliarios o de la gente”, declaró.

El diputado y vocero de la bancada guinda, Ángel Tamariz Sánchez, anunció que la propuesta será analizada en el Congreso local bajo el esquema de Parlamento Abierto, aunque el comunicado de Morena no precisó fechas.

La campaña de firmas se suma a la discusión de la iniciativa impulsada por el Gobierno capitalino, que plantea establecer reglas para las relaciones entre arrendadores e inquilinos.

El Tip: La plataforma Inside Airbnb estima que 6 de cada 10 alojamientos temporales en la ciudad son apartamentos.

En la iniciativa entregada el 14 de octubre no viene de manera específica la distinción entre grandes tenedores de los equipos arrendadores, así lo señaló a La Razón la especialista en vivienda y coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Silvia Emanuelli.

El titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, dijo que la administración capitalina está abierta a su inclusión en la fase de discusión legislativa.

María Silvia Emanuelli explicó que su inclusión es una medida que se ha adoptado para nivelar el campo del arrendamiento en otros países y que es una demanda histórica en las luchas de vivienda.