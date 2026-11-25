La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) aseguró que la elefanta africana Ely, que habita en el Zoológico San Juan de Aragón, recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente, luego de que activistas en defensa de los animales cuestionaron las condiciones en las que permanece en el centro de conservación ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Desde finales de la pandemia de COVID-19, defensores de los animales han denunciado presuntas deficiencias en la atención que recibe Ely, y han señalado que su permanencia en el zoológico perjudica su bienestar. Sus cuestionamientos se suman a un proceso judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se establecieron medidas específicas para garantizar la protección de la elefanta.

En una tarjeta informativa, la Sedema reconoció que Ely presenta padecimientos crónicos y degenerativos que, sumados a su avanzada edad, requieren seguimiento permanente. La dependencia recordó que la ejemplar permaneció más de 25 años en el circo de los Hermanos Vázquez antes de llegar al Zoológico San Juan de Aragón.

Elefanta Ely habita el Zoológico de San Juan de Aragón desde 2012. ı Foto: Sedema

Ely cuenta con atención especializada, asegura Sedema

De acuerdo con la autoridad capitalina, las afecciones que presenta están identificadas y reciben tratamientos específicos para controlar el dolor, favorecer su movilidad y procurar su bienestar. Sin embargo, reconoció que, debido a su condición, Ely tiene un desplazamiento lento.

Para atenderla, la elefanta cuenta con un Plan de Acción Integral que contempla atención médico-veterinaria, alimentación especializada, evaluaciones conductuales y actividades de enriquecimiento ambiental, además de la participación de especialistas externos.

La dependencia informó que, el pasado 23 de noviembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a Ely observaron que se encontraba alerta y respondía a estímulos externos, sin advertir lesiones externas ni afectaciones en su comportamiento.

Asimismo, señaló que la autoridad federal verificó el manejo de los ejemplares y las condiciones de limpieza de las instalaciones. Como parte de la inspección, Sedema entregó el historial clínico de Ely, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, registros de tratamientos, evaluaciones conductuales y bitácoras de medicina preventiva.

Se cumplió con protección judicial, sostiene

El caso de la elefanta llegó a la SCJN mediante el Amparo en Revisión 697/2024, resuelto por la entonces Segunda Sala, con ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa; ahí, se confirmó la protección judicial para que las autoridades federales y capitalinas adoptaran medidas inmediatas y concretas para garantizar el bienestar físico y emocional de Ely.

Por ello, ordenó elaborar un plan integral de cuidados que contemplara alimentación adecuada, atención veterinaria especializada, evaluación de su salud emocional y, en su caso, el análisis de un posible traslado.

No obstante, la Sedema sostuvo que las medidas judiciales ya fueron cumplidas. Indicó que el 3 de agosto de 2026 el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México tuvo por plenamente cumplida la ejecutoria del juicio de amparo 1056/2021, al determinar que las autoridades responsables atendieron, sin exceso ni defecto, la totalidad de las medidas ordenadas.

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cehr