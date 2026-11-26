El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco informó la suspensión de clases presenciales a partir del miércoles 25 de noviembre, debido a un posible brote de varicela.

En un comunicado, el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que la interrupción inicia este miércoles 25 y concluirá el lunes 30 de noviembre. Mientras tanto, las actividades académicas se desarrollarán en la modalidad en línea.

“Esta medida permitirá evaluar las condiciones sanitarias del plantel, reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar oportunamente posibles nuevos casos y adoptar las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de la comunidad”, señaló.

La suspensión se determinó por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de evaluar las condiciones sanitarias del plantel, reforzar la vigilancia epidemiológica e identificar posibles nuevos contagios.

Asimismo, llamaron a estudiantes, docentes y trabajadores a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Colegio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la varicela es una enfermedad altamente contagiosa, causada por el virus varicela-zóster, que se transmite por vía respiratoria o por contacto directo con las lesiones de las personas infectadas.

El periodo de incubación oscila entre 10 y 21 días y una persona puede transmitir el virus desde dos días antes de presentar las erupciones cutáneas y hasta que todas las ampollas se convierten en costras.

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FGR