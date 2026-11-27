Bolo Fest 2026 en CDMX: Esta es la ruta, horario, calles cerradas y más.

¡La Navidad ya está cerca! Las calles ya se llenan de adornos y las luces se encienden poco a poco. Para recibir las festividades decembrinas, en la Ciudad de México se celebra año con año un desfile representativo, que reúne a cientos de familias: el Bolo Fest. Te contamos ruta, horario, alternativas viales y más de la edición 2026.

El Bolo Fest, organizado por Liverpool, es un desfile navideño que retoma la tradición del desfile neoyorkino de Macy’s, con globos monumentales, música e imágenes alusivas a la temporada.

Aspecto de una edición del Bolo Fest de 2024. ı Foto: Cuartoscuro

Este desfile reúne año con año a cientos de familias sobre Paseo de la Reforma, quienes miran con asombro los globos monumentales que dan la bienvenida a las fiestas decembrinas. Esto es todo lo que tienes que saber del Bolo Fest 2026 en CDMX.

Bolo Fest 2026: Ruta, horario, alternativas viales y TODO lo que debes saber

El Bolo Fest 2026 se celebra este sábado 28 de noviembre, con un desfile que atraviesa Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia y termina en el Monumento a la Revolución.

El desfile comenzará a las 15:00 horas, aunque se prevé que las concentraciones y las afectaciones al tráfico comiencen desde aproximadamente una hora antes.

Póster del Bolo Fest 2026. ı Foto: CORTESÍA Liverpool

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) recomendó alternativas viales ante el avance del desfile de Bolo Fest 2026:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

Avenida Dr. Río de la Loza

Avenida Arcos de Belén

Eje Central Lázaro Cárdenas

#BoletínSSC | #BoloFest2026 | La #SSC desplegará un operativo de vialidad y seguridad durante el desfile navideño “Bolo Fest 2026”, con el objetivo de resguardar la integridad de las y los asistentes, así como de los participantes en el evento.



Para el desfile, que se llevará a… pic.twitter.com/uhd7hQQmk4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 28, 2026

El recorrido completo toma aproximadamente de dos a tres horas. Se recomienda llegar con tiempo para apreciar el evento.

Metrobús cerrará estaciones en tres líneas por Bolo Fest

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, por el evento de este sábado, suspenderá el servicio en estaciones de tres líneas.

Las estaciones sin servicio son:

Línea 1 : Reforma y Hamburgo

Línea 4 Ruta Sur : Plaza de la República y Amajac

Línea 7: Tramo de Hidalgo a Campo Marte

🚨 ATENCIÓN 🚨



Mañana sábado 28 de noviembre, las Líneas 1, 4 y 7 tendrán modificaciones en el servicio por evento navideño. 🎄🌟



👉 La ruta Alameda Tacubaya - Glorieta Cuitláhuac no brindará servicio de las 12:00 a las 18:00 horas.



📱👀 Mantente pendiente y consulta el Estado… pic.twitter.com/OhcZNbmR3m — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 27, 2026

Desplegarán más de dos mil policías en CDMX para Bolo Fest

La SSC-CDMX informó que desplegará dos mil 221 policías sobre el Paseo de la Reforma y calles aledañas para resguardar la seguridad de los visitantes al Bolo Fest.

A través de un comunicado, destacó que los asistentes serán apoyados con 74 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de Cóndores que realizará vuelos de prevención y vigilancia.

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