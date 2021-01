CDMX suma una semana más en semáforo rojo por COVID-19

La Ciudad de México se mantendrá una semana más en semáforo rojo, informaron este viernes las autoridades capitalinas, en videoconferencia.

Documento donde se señalan que la CDMX está en color rojo. Foto: Especial.

El estatus del semáforo epidemiológico se da por el aumento de hospitalizaciones que sigue en la capital.

Al momento, hay 7 mil 319 personas hospitalizadas, además de la ocupación hospitalaria es de 87.9 por ciento.

En la capital hay una positividad de 20.5 por ciento con datos de la última semana epidemiológico, además de que el número se ha reducido en las últimas tres semanas.

Gráfica sobre hospitalizaciones en la CDMX. Foto: Especial.

La Ciudad de México regresó a semáforo rojo desde la tercera semana de diciembre, y aunque en ese momento se solicitó a la población no salir a la calle de no ser necesario, los números de contagios no han bajado.

Al día de hoy, la capital acumula 432 mil 631 casos confirmados de COVID-19 y 26 mil 152 decesos por la enfermedad, con un aumento de 7 mil 965 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 354 nuevas defunciones.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que esperan que las hospitalizaciones comiencen ir hacia abajo, sin embargo, seguirán trabajando en la prevención.

“Seguimos semáforo rojo con altos niveles de hospitalización y estamos tomando medidas para reactivar de manera paulatina los giros. Ya falta poco, la vacuna ya está disponible, solo hay que esperar y tener un buen esquema de vacunación para la ciudad”, destacó Sheinbaum.

La Ciudad de México ha aplicado hasta el momento 110 mil 750 vacunas a personal médico de las instituciones públicas, mientras que 3 mil a trabajadores de hospitales privados.

La ampliación de los giros comerciales en la Capital del país a partir del lunes contemplan a papelerías, autocinemas, de artículos de cocina, ópticas y tiendas de acabados.

Las medidas son aforo de 20 por ciento, acceso a una familia, uso de cubrebocas obligatorio y careta para los trabajadores y uso de gel antibacterial.

La Jefa de Gobierno anunció que se está trabajando con los centros comerciales y tiendas departamentales para iniciar actividades de manera tentativa el próximo 1 de febrero.

FGR