Luego que Federación anunció contratación de médicos cubanos

Doctora responde a secretario de Economía de CDMX: "No tengo plaza, no tendría que renunciar a nada" La especialista, Ana Cecilia Jara, denunció que no hay plazas para médicos en el país; aseguró que si se abre una de genética en Guerrero ahí estará