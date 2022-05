Secretaría de Economía seguirá instrucción presidencial sobre verificación vehicular.

La Secretaría de Economía (SE) seguirá las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de “no bolsear a la gente” con la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 que regula la verificación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos automotores con cuatro años de antigüedad, con un costo de aproximadamente 900 pesos.

El titular de la Unidad de Normalización, Competitividad y Competencia de la SE, Jesús Cantú, aclaró que si bien la NOM 236 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo, no ha entrado en vigor, porque tiene un plazo de 180 días para ser aplicada.

“Tenemos dos instrucciones muy, muy, claras del Presidente de la República. Una, que no se haga ningún tipo de nuevo trámite, no se obligue al ciudadano a que realice una acción adicional; segundo, que no cueste absolutamente nada para el ciudadano. Tenemos seis meses para lograr eso”, dijo durante la ceremonia de presentación del “Expediente Electrónico Empresarial”.

Refirió que la norma no incorpora ningún trámite o requerimiento y su objetivo es salvar vidas y evitar costos económicos, ya que aproximadamente el 7 por ciento de los accidentes automovilísticos que suceden en México son por causas de fallas mecánicas.

“Cumpliremos la instrucción presidencial. La NOM, en caso de que se quede vigente, no obligará a un nuevo trámite a ningún ciudadano ni tendrá un costo adicional, en este tiempo podremos encontrar lo que permita resolver la problemática que queríamos resolver y atender la instrucción presidencial”, afirmó.

Al respecto, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pidió no especular sobre el tema de la NOM 236, que lo único que busca es salvar vidas por accidentes automovilísticos.

“Que acabe la especulación, también que le entiendan, porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y quién sabe si será”, subrayó la funcionaria.

Durante el evento, la Secretaría de Economía puso en operación la herramienta tecnológica Expediente Electrónico Empresarial (EEE), con la que todas las autoridades de las tres instancias de Gobierno podrán compartir la documentación pública en su poder para facilitar los trámites y servicios que los particulares realicen ante las entidades públicas.

Con el Expediente Electrónico Empresarial los entes gubernamentales que llevan a cabo trámites o prestan servicios vinculados con la apertura y operación de empresas facilitarán y agilizarán las gestiones de las y los interesados que opten por no presentar nuevamente información en poder de otros entes gubernamentales.

Progresivamente, las dependencias federales, los órganos descentralizados de la Administración Pública Federal y entidades públicas de otras instancias de Gobierno (estados y municipios) interesadas se incorporarán a esta plataforma tecnológica, coordinada por la Secretaría de Economía para crear las sinergias necesarias entre las diversas bases de datos y maximizar el potencial de la misma.

La información y los documentos electrónicos, generados por la autoridad y por los interesados, gestionados por el Expediente Electrónico Empresarial gozarán para todos los efectos jurídicos de equivalencia funcional en relación con la información y documentación en medios no electrónicos.

En esta etapa inicial se comparte la información del Registro Público de Comercio y del Módulo Único de Autorizaciones de Denominación o Razón Social que administra la Secretaría de Economía, y conforme se incorporen más entidades públicas, como cedentes y usuarios de datos, se agilizará el trámite y resolución de solicitudes que se gestionan ante los diferentes entes gubernamentales.

CEHR