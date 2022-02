Lía Limón acusa trabas que impiden aclarar irregularidades del pasado en Álvaro Obregón

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, denunció que los funcionarios de Morena de la administración anterior no se presentaron a comparecer, ayer, por irregularidades en la entrega-recepción de recursos de la Ciudad de México.

“Cuando llegué a la alcaldía denuncié que me habían dejado un cochinero; hoy era la comparecencia de los funcionarios que se fueron de Morena en la contraloría interna. Casualmente no llegaron, supuestamente porque no lo han podido notificar, ya que no los han podido localizar”, señaló en un video publicado en sus redes.

La alcaldesa señaló que a ella le llegan 15 oficios diarios de esa dependencia, mientras que a los exfuncionarios no los pueden localizar para notificarles.

Además, acusó que los funcionarios de la pasada administración se "tapan sus corruptelas" entre sí, y que no persiguen a la corrupción, sino a la oposición y a los periodistas.

El día de hoy fuimos citados a comparecer junto a las personas que mal gobernaron ÁO durante tres años, pero no se presentaron. Me queda claro que @partidomorenamx persigue a la oposición, no a la corrupción. pic.twitter.com/aXAwCQdL9S — Lía Limón García (@lialimon) February 18, 2022

CEHR