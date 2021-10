“Línea 12 no se debe vincular con la política”, afirma Mancera

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, aseveró que no se debe vincular el colapso de la Línea 12 del Metro con la política, ya que su esclarecimiento debe apegarse a parámetros técnicos y jurídicos.

Al referirse al informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el desplome del tramo elevado de la línea del Metro, el cual fue ocasionado por errores en la construcción y no de mantenimiento, el exjefe de Gobierno capitalino señaló que está atento a cualquier llamado que le haga la autoridad.

Sin embargo, puntualizó que no recurrirá a los medios de comunicación para litigar cualquier asunto relacionado con este tema.

“Simple y sencillamente todos lo que se hizo en la administración está documentado, todos los dictámenes que se elaboraron están presentados, el dictamen que se rindió al Senado de la República después del sismo, está documentado también con las empresas y las personas expertas que participaron en las rehabilitaciones, todo, absolutamente, todo está documentado” Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado

Mancera aseguró que su interés es que en este tema no haya sesgos políticos y que los resultados de la investigación deriven del resultado de expertos.

“ No hay interés de hacer un litigio mediático. Me parece que está en manos de las autoridades. (…). No lo voy a vincular con la política, ni es deseable que se vincule con la política este tema por todo lo que implica, yo creo que debe ser así estrictamente técnico, jurídico y no más allá”, subrayó.

Aclaró que su administración jamás señaló como responsable de las deficiencias en la Línea 12 a su antecesor y hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Miguel Ángel Mancera, dijo que no le preocupa que se presenten denuncias en su contra por lo ocurrido en la Línea 12, pues ya se han interpuesto varias.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Parlamentario Plural, expresó que la investigación sobre la Línea 12 debe ser objetiva y no “por encargo”.

“Que no sea una investigación por encargo, ni que beneficie o afecte en términos de carrera política por venir, la jefa de Gobierno tendrá que hacer puntualmente pulcra, porque la justicia no debe ser un instrumento de ajuste de cuentas con otros adversarios o ella misma, no le toca a ella exonerarse ni exonerar, si se tiene una intención de tener confianza en esta investigación, la primera obligada a la pulcritud es la jefa de Gobierno” Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Parlamentario Plural

KEFS