Línea 12 del Metro: Salvó la vida, pero tiene 7 fracturas en costillas y en la columna vertebral

Sergio Alvarado se recupera de la fractura de siete costillas y la columna vertebral en el Hospital de Xoco, heridas que le provocó la caída del metro en la línea 12, informó Patricia Salinas su esposa.

“Tuvo fractura de siete costillas y se le fracturó la columna, va a necesitar dos placas y hueso. Dentro de todo, pues sí va a poder seguir su vida normal”, le dijeron los médicos a Patricia.

Agregó que hasta ahora el gobierno de la Ciudad de México no se ha acercado para platicar con ella sobre una posible indemnización, pero señaló que el “Director de Hospitales” les dijo que todos los gastos que genere la atención de Sergio correrán a cargo de la administración capitalina.

“No, hasta ahorita ellos no nos han dicho nada, no nos han dicho ¿qué vamos a pagar o a comprar?, hasta ahorita no nos han pedido nada ni que compremos nada. No se han acercado del gobierno, pero mandaron al representante de todos los hospitales, él estuvo en la mañana con nosotros y nos dijo que el gobierno va a absorber todos los gastos”, explicó Patricia.

Patricia tiene muchas preocupaciones más, su hija de 14 años tiene una arritmia cardiaca y su madre padece cáncer de colon, no se desanima, pero su trabajo como recamarera de hotel lo perdió debido a que cerraron casi un año por la pandemia.

“Él ganaba 3 mil 800 a la quincena y yo gano mil 200 a la semana y apenas tenía mes y medio que regresé a trabajar, porque había gastos que cubrir, pero sí, él era el sostén de la familia”, dice Patricia.

Los gastos que genera la recuperación de Sergio le dijeron están cubiertos, pero Patricia también debe pensar en el día a día de su vida, porque debe ofrecer alimentos, vestido y pasaje a Ana Karina su hija que está a punto de entrar al bachillerato “la anotamos para que vaya al Conalep Zaragoza, esperamos que se quede”.

Familia de Sergio Alvarado, víctima de accidente en la Línea 12, requiere apoyo económico

“Pues queremos saber cómo nos van a ayudar en cualquier otra cosa, porque prácticamente los dos perdimos el trabajo el mismo día, yo puedo regresar en el momento en que yo considere, pero pues no me voy a mover de aquí. Apenas tenía un mes y una semana trabajando”, explicó Patricia.

Los médicos le sugirieron que su hija, la única que tienen en común -ambos tuvieron otros matrimonios y él tiene tres hijos más, ella uno- grabe audios para que él la escuche. “No está consciente, pero se da cuenta de todo, lo sabemos porque cuando le hablamos la línea que muestra su corazón comienza a subir y bajar más rápido, nos dijeron que eso lo ayudará”, comentó Patricia quien permanece afuera del Hospital de Xoco, junto a sus cuñados y su suegra.

LRL