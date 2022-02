Manifestantes golpean a Ana Villagrán, diputada del PAN

Ana Villagrán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) fue agredida por un grupo de manifestantes de Polanco, a las afueras del Congreso de Ciudad de México, así lo denunció en su cuenta de twitter la legisladora.

La diputada panista señaló que dicha agresión ocurrió durante la protesta de un grupo de comerciantes, quienes se manifestaban luego de que fueron desalojados del espacio público.

"Un grupo de manifestantes de Polanco me acaba de golpear afuera del Congreso de la Ciudad de México. Me lastimaron costillas y tengo brazos lastimados Jamás jamás jamás debemos llegar a niveles de violencia así Logré entablar diálogo con ellos y así me dejaron salir. Yo iba a pasar asistencia”, escribió en su cuenta e Twitter.

Un grupo de manifestantes de Polanco me acaba de golpear afuera del @Congreso_CdMex

Me lastimaron costillas y tengo brazos lastimados

Jamás jamás jamás debemos llegar a niveles de violencia así

Logré entablar diálogo con ellos y así me dejaron salir

Yo iba a pasar asistencia — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) February 3, 2022

leer más Secretaría de Agricultura: Crecen producción y exportaciones de miel en México al cierre de 2021

La Fiscalía de Ciudad de México indicó que ya sostuvo contacto con Ana Villagrán tras estos hechos violentos para brindarle atención: "Buen día, lamentamos lo sucedido, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención".

La legisladora del blanquiazul detalló que no tenía fracturas, únicamente golpes y lesiones musculares, además, agradeció la atención de Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudad de la CDMX, y de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien le envió una ambulancia para que fuera atendida por paramédicos.

lemm.