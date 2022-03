Dirigible feminista sobrevuela CDMX con mensaje contra feminicidios

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la mañana de este lunes, un dirigible con mensajes para recordar a las víctimas de feminicidio y exigir justicia, sobrevoló monumentos históricos de la Ciudad de México.

Con los mensajes "10 feminicidios diarios" y "ninguna en el olvido", el dirigible sobrevoló algunos puntos icónicos de la capital, como el Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y el Ángel de la Independencia.

Con esta acción, denominada 'Con dolor en el cielo', colectivos feministas buscaron visibilizar la violencia en contra las mujeres, como preámbulo al 8M.

"Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo.

"Nos dijeron qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos.Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos al cielo porque ahí no hay límites", escribieron colectivos en redes sociales, junto a imágenes del dirigible.

