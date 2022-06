Operativos a transporte concesionado en la CDMX inician mañana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que desde mañana habrá operativos para verificar el cumplimiento del buen servicio del transporte público concesionado, en las 102 rutas que operan en la capital del país.

En conferencia de prensa, explicó que "los transportistas se comprometieron a una serie de acciones y nosotros queremos que haya mejor transporte público para la ciudadanía fue el compromiso que se estableció, entonces a partir de mañana temprano se iniciarán las revisiones”.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama indicó que los operativos se realizarán del 15 de junio al 30 de julio, y que en estos participarán más de 200 servidores públicos adscritos a las secretarías de Movilidad (Semovi), Seguridad Ciudadana (SSC), Gobierno (Secgo) y así como del instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

leer más Suspenden a chofer de transporte público por beber cerveza mientras conducía en CDMX (VIDEO)

Destacó que de las 15 medidas que se acordaron para el aumento de un peso al transporte concesionado, se comenzará con la revisión del cumplimiento de las más sencillas, como que el chofer lleve uniforme, que no haya acompañante, que los vidrios no estén polarizados y que no vaya a exceso de velocidad.

De lo contrario, insistió en que las sanciones irán desde el traslado de la unidad al corralón, hasta la cancelación de licencia y concesión.

"Va a haber operativos, verificaciones y, en su caso, sanciones porque lo que quedamos es mejorar el servicio de manera integral”, mencionó.

leer más Aumenta en un peso tarifa de transporte concesionado en CDMX

Por su parte, el secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous comentó que los operativos se realizarán en dos fases, por lo que la primera será en Cetrams y bases del transporte público concesionado, mientras que la segunda será ruta por ruta.

En tanto, Lajous enfatizó que lo primero que deberán hacer los transportistas concesionados es comenzar a colocar toda la señalética que tiene que ver con la tarifa autorizada, esto para que no se presenten abusos.

La tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México aumentó un peso a partir de este miércoles.

lemm.