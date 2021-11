Paola Félix cometió un error; es recordatorio para otros funcionarios: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que los recursos por los que fue señalada la exsecretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, fueran de su propiedad; sin embargo, dijo, “ cometió un error ” al subirse a un avión privado, como se dio a conocer este fin de semana, tras la renuncia de la exfuncionaria, y externó que este caso es “un recordatorio” para todos los funcionarios de la Cuarta Transformación para conducirse con austeridad.

No, no eran de ella. Tenemos la información de que no eran de ella; lo que sí es que cometió un error al haberse subido a un avión privado; eso no va con los principios que representamos