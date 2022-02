Reforma eléctrica de AMLO no produce energías sucias: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma eléctrica que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador incluye temas de energías renovables, bienestar social y desarrollo que permitan soberanía de largo plazo al país, pero negó que priorice energías sucias.

Durante el evento La Ingeniería Civil Es, en el Colegio de Ingenieros, señaló que el medio ambiente es fundamental en cualquier política pública, por ello se debe discutir al respecto en la reforma eléctrica.

“El tema que se está discutiendo hoy es el de la reforma eléctrica. ¿Por qué es importante? Porque hay esta idea de que se está queriendo llevar al país a las energías sucias con la reforma que presentó el Presidente. Cualquier política energética no puede verse el tema ambiental aislado de todo los demás", aseveró.

La Reforma Eléctrica presentada por el presidente @lopezobrador_ incluye temas de energías renovables, bienestar social y desarrollo que permita soberanía de largo plazo al país. pic.twitter.com/J64nc2yUKL — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 12, 2022

te puede interesar COVID-19 en México: Notifica Ssa 26 mil 247 contagios y 579 muertes este sábado

La mandataria capitalina comentó que no puede haber desarrollo económico que no considere los impactos ambientales, de la misma manera que no puede haber bienestar social que no considere un modelo de desarrollo económico ni un modelo de bienestar, o sea, tres aristas que considera importantes: “bienestar, desarrollo económico e impacto ambiental son parte de lo mismo, por eso a mí me gusta representarlo en un triángulo, donde cada punta del triángulo, cada arista, representa a cada uno de estos puntos”, sostuvo.

Además, precisó que si se piensa que el desarrollo social no tiene impactos ambientales, entonces se estaría equivocado; lo mismo con el deterioro ambiental, si alguien piensa en que no va a tener impactos sobre el desarrollo social.

“Si pensamos también que el desarrollo económico puede pensarse exento del bienestar de las personas o exento de la situación ambiental, entonces estamos muy equivocados”, aseveró.

Sheinbaum Pardo detalló que de lo que se trata es de construir un modelo de desarrollo que permita el máximo beneficio de cada uno de los puntos que señaló, “porque si abandonamos uno, necesariamente estaríamos abandonando a los otros”, explicó.

CEHR