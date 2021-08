Regreso a clases en CDMX: padres acusan que retorno fue impuesto

En el primer día del regreso a clases presenciales, padres de alumnos que acuden a la escuela Secundaria Diurna 85 República de Francia acusaron que no tuvieron la información suficiente sobre los protocolos a seguir, y señalaron que el retorno fue más bien una medida impositiva.

De acuerdo con testimonios, en este plantel les dijeron que el regreso a clases sería de acuerdo con los protocolos que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, no les dieron opciones de educación en línea.

Frida Aguilera, cuyo hijo cursa segundo de secundaria, refirió que optó por no llevarlo a clases, debido a que es asmático. Comentó que es urgente realizar una asamblea con los padres de familia, porque hasta el momento no se les ha dicho cómo cursarán el año quienes no puedan acudir a las aulas.

"Le pedimos a la directora una alternativa para seguir estudiando en línea. Sentimos que nuestros hijos van a estar en desventaja, debido a que no nos proponen como con qué recursos vamos a educarlos, cómo los van a evaluar.

"Sólo nos dicen que les van a dejar tareas y cuando ellos regresen a la escuela entreguen las tareas; pero cómo van a tener ellos retroalimentación si no tenemos un programa", sostuvo en una entrevista con La Razón.

Rosa Monterrubio señaló que el viernes de la semana pasada les mandaron las listas de alumnos por salón, y aunque por protocolo debían ser un máximo de 15 alumnos, detectaron que hay hasta 18.

Por otro lado, en la escuela primaria José Martí, ubicada en la colonia del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, los docentes que establecieron el filtro sanitario estimaron que de un aproximado de 290 alumnos inscritos, volvieron a clases tan sólo 10 por ciento.

Desde muy temprano, a las 7:40 horas, las puertas de colegio se abrieron para dar la bienvenida a los pequeños de seis y hasta 12 años de edad.

Una plantilla de alrededor de seis docentes conformó el filtro sanitario con el que formaban a los niños con sana distancia, revisaban el filtro realizado por padres de familia en casa, tomaban la temperatura de los estudiantes y aplicaban gel antibacterial al ingreso de las instalaciones.

En entrevista con La Razón, Jonathan, de seis años de edad, afirmó que se sentía contento de regresar a clases y dijo que aunque sí aprendía con las clases en línea, consideró que aprenderá mucho más en el salón.

Con su uniforme limpio y completo, Jonathan dijo que ya sabía cuáles eran las medidas sanitarias que debía adoptar en su regreso a clases, como lavado de manos y la sana distancia.

Por su parte, su mamá dijo que ya era hora de que los niños regresaran a las aulas, pues "ya les hacía falta".

El profesor Ramón Salazar Vázquez, quién imparte la materia de inglés, señaló que durante el acceso a la escuela no se presentó ningún percance, por el contrario, las medidas de prevención fueron respetadas por todos.

"Es la primera vez que lo hacemos, estamos coordinados. Estamos siguiendo los lineamientos que marca el regreso seguro a clases y quizá hemos tenido algunos detalles que se nos pasen, pero vamos a seguir corrigiendo sobre la marcha", mencionó.

De acuerdo con el docente, durante esta semana no va a haber venta de alimentos en el interior de la escuela, por lo que cada alumno deberá llevar su almuerzo desde casa.

En cuanto al recreo, se realizará de manera escalonada en el patio del plantel, que permite que los alumnos se retiren el cubrebocas con sana distancia para tomar sus alimentos.

Con información de Karla Díaz.

